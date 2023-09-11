НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни: що готують

Маневри повторюватимуться двічі на рік

НАТО готується провести найбільші навчання з часів холодної війни Trident Juncture. Вони пройдуть у 2024 році на території одразу кількох країн.

Про це пише видання Financial Times, посилаючись на представників Альянсу. За їх словами, головною темою навчань стане відпрацювання відбиття російської агресії проти однієї з країн-членів НАТО.

Повідомляється, що у Trident Juncture візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців із 32 країн (включаючи Швецію, яка ще не є членом НАТО). На них проведуть від 500 до 700 бойових вильотів, а також залучать понад 50 кораблів. Маневри пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії і повторюватимуться двічі на рік.

В Альянсі наголошують на тому, що навчання потрібні для демонстрації Москві того, що країни НАТО готові до протистояння. За словами джерела, НАТО також навчатиметься протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Румунії вживають додаткових заходів безпеки на кордоні з Україною після недавнього падіння російського дрону.