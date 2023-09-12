Нові ядерні погрози, євреї та брехня про тисячі знищених БМП. Найяскравіші нісенітниці з виступу путіна

Виступ диктатора знову супроводжувався погрозами ядеркою

президент росії володимир путін штовхнув палку промову у Владивостоці в очікуванні зустрічі з колегою із КНДР Кім Чен Ином, випустивши у цей світ тригодинну порцію добірної маячні. Серед сказаного — вихваляння "успіхами армії рф на полі бою" та цифри у 18 тисяч знищених нею бронемашин, погрози перетворити світ на ядерний попіл, дідусеві антисемітські жарти й ностальгія за роботою у КДБ.

При цьому путін вперше виступав на Східному економічному форумі сам, без запрошених іноземних лідерів держав. "Телеграф" зібрав найяскравіші цитати із виступу путіна, аби ви змогли відчути всю атмосферу "величі" в росії:

росія заробила вдвічі більше

путін похвалився, що росія вже заробила вдвічі більше, ніж у неї заморозили золотовалютних резервів і вважає, що надійніше та краще вкладати капітали в росію:

Та ми вже вдвічі більше заробили, справа ж не в цих 300 млрд (заморожених золотовалютних резервів Росії), а справа в підриві довіри до тих, хто це робить", — сказав путін.

Пригрозив ударом по українських АЕС

володимир путін не відступив від своєї диктаторської рутини, знову вдавшись до теми ядерного шантажу й пригрозивши відкритими ударами по українських АЕС. Так, путін вважає, що якась українська ДРГ нібито намагалася підірвати ЛЕП біля російської атомної електростанції з метою "порушити діяльність енергетичної установки". Учасників операції, за словами путіна, взяли у полон.

"Це не перша така спроба. При цьому вони на допиті показали, що вони готувалися під керівництвом британських інструкторів. Вони взагалі розуміють з чим вони грають? Вони чого нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об’єктах, АЕС", — сказав глава кремля.

Україна втратила 18 тис. бронемашин

Також путін суттєво завищив втрати України під час контрнаступу, назвавши цифри, що перевищують навіть офіційну статистику міноборони рф. За "даними" путіна, під час контрнаступу ЗСУ втратили 543 танки та майже 18 тисяч бронемашин різних класів, втрати в живій силі нібито склали 71 тисячу осіб. Вчора міноборони рф казало про понад 11 тисяч нібито знищених танків та інших бронемашин разом від початку війни.

При цьому путін сказав, що спілкується телефоном із якимись командирами прямо з поля бою і вони йому доповідають про те, що українці за будь-яку ціну хочуть досягти результату, та іноді складається враження, що це не їхні люди.

Слова путіна вже підняли на кпини, бо 18 тисяч бронемашин — серйозне для України число. Народний депутат Олексій Гончаренко підкреслив, що для прикладу БМП Bradley, які Україна отримує від США, є у наших американських союзників в кількості 3700 штук.

рф ніколи ну була колонізатором

володимир путін думає що росія, надаючи допомогу іншим країнам, ніколи не була колонізатором, але країни, що змагаються з нею, поводилися інакше:

"В Африці ніхто не забуде, як західні країни перевозили людей у клітинах, вони обклали африканські держави кредитами як контрибуціями", — каже путін, упустивши той факт, що розв'язав колоніальну війну і намагається захопити територію сусідньої країни.

Про від'зд Чубайса: утік, ставши Моше Ізраїлевичем

путін прокоментував від'їзд з росії свого колишнього радника Анатолія Чубайса, який обіймав посаду спеціального представника президента росії з питань сталого розвитку:

"Навіщо він це робить, я не розумію. Втік. Мені показали фотографії, де він уже не Чубайс, а Моше Ізраїлевич якийсь, живе десь там. Можливо, це пов'язано з тим, що йдуть складні процеси у структурі, яку він очолював довгі роки і там велика діра, величезна діра фінансова. Великі цифри", — каже путін.

Чубайс пішов з посади та виїхав із країни у березні 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він жив на Кіпрі та отримав документи репатріанта та громадянство в Ізраїлі.

володимир путін на форумі, 12 вересня

Нова хвиля мобілізації

На тлі інформації про приховану мобілізацію в рф, путін стверджує, що "російські мужики" самостійно приходять до військомматів і щодня 1000-1500 чоловіків приходять для підписання контрактів, мовляв, за останні 6-7 місяців контракт із Збройними силами рф добровільно підписали 270 тисяч осіб.

"Щодня 1000-1500 чоловіків приходять до підписання контракту. Це те, що вирізняє російський народ, російське суспільство. Я не знаю, в якійсь іншій країні це можливо чи ні. Люди свідомо йдуть на військову службу, розуміючи, що зрештою вони опиняться на фронті. І мужики наші, чоловіки російські, розуміючи, що на них чекає, розуміючи, що вони можуть життя віддати за батьківщину, отримати тяжке поранення, все одно на це йдуть свідомо та добровільно", — сказав путін.

США мають скасувати указ Зеленського

Також путіна почав вимагати, аби Путін вимагає, щоб США скасували указ Зеленського про заборону переговорів із росією, коментуючи нещодавні слова державного секретаря США Ентоні Блінкена:

"Якщо Київ готовий до переговорів, нехай сам про це скаже. Якщо США вважають, що Україна готова до переговорів, то нехай скасують указ Зеленського про їхню заборону", — заявив путін.

Ну і також російський президент нарешті пояснив, чому москва не може припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів:

"Ті люди, з якими ми спілкуємося, які хотіли б виступити посередниками, кажуть: "А ви готові до припинення бойових дій?" Але як ми можемо припинити бойові дії, якщо сторона противника здійснює контрнаступ", — стверджує диктатор.

Компліменти Трампу та Маску

путін назвав засновника SpaceX Ілона Маска талановитою та видатною людиною, нагадаємо, що останній пару разів блокував свій супутниковий інтернет для ЗСУ та втручався у контрнаступ. Днями з'явилася інформація про те, що Маск 2022 року таємно наказав своїм інженерам відключити супутникову мережу Starlink біля узбережжя окупованого Криму, щоб зірвати атаку Сил оборони України на військово-морський флот країни-агресора росії.

"Що стосується приватного бізнесу Ілона Маска. Він безумовно видатна людина, це треба визнати. Я думаю, це і визнають у всьому світі. Активний і талановитий бізнесмен. У нього багато чого виходить, зокрема, за підтримки американської держави", — сказав диктатор під час Східно-Економічного форуму у вівторок, 12 вересня.

Також путін заявив, що справи, порушені проти Трампа, це нібито "переслідування за політичними мотивами" і показують "гнилість американської політичної системи".

"Що стосується переслідування Трампа… для нас те, що відбувається, в сьогоднішніх умовах, на мій погляд, це добре, тому що це показує всю гнилість американської політичної системи", — сказав він.

Диктатор додав, що США не можуть претендувати на те, "щоб навчати інших демократії". Зазначимо, що Трампу висунули звинувачення вже в чотирьох кримінальних справах.

Нагадаємо, що 5 вересня владимир путін заявив, що "західні куратори" поставили на чолі сучасної України етнічного єврея з єврейським корінням та походженням, щоб нібито прикрити "антилюдську сутність, яка покладена в фундамент сучасної української держави".