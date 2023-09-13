Десятки китайських військових літаків помітили поблизу Тайваню: що сталося

Частина літаків перетнула протоку Баші

У Тайвані у зоні протиповітряної оборони було зафіксовано 28 літаків китайських Військово-повітряних сил. Своєю чергою тайванські сили активізували системи ППО та відправили свої літаки.

Таку заяву в середу, 13 вересня, зробило Міністерство оборони Тайваню. За даними відомства, інцидент трапився близько шостої години ранку. Про це пише Reuters.

Так, військові китайські літаки, у тому числі винищувачі J-10, влетіли до південно-західного кута ідентифікаційної зони системи протиповітряної оборони острова. Частина китайських літаків перетнула протоку Баші для проведення навчань з авіаносцем "Шаньдун" у Тихому океані.

"Демократично керований Тайвань, який Китай розглядає як свою власну територію, останніми роками скаржився на активізацію китайської військової активності поблизу острова, оскільки Пекін намагається відстояти свої претензії на суверенітет", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тайванські сили контролювали ситуацію і в ході інциденту застосували системи ППО та задіяли свої літаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати Америки планують виділити гроші на фінансування постачання озброєння Тайваню. Це пов’язано з дедалі більшою загрозою з боку Китаю.