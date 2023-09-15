На двох стільцях? Куба не може визначитися щодо участі своїх громадян у війні в Україні

Кубинці воюють на боці росії

Посол Куби в москві Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья заявив, що його країна не проти законної участі своїх громадян у війні росії проти України. Однак його слова спростував міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, який заявив, що його країна не допускає участі своїх громадян як найманців у війні.

Ці суперечливі заяви були зроблені після повідомленнями кубинських державних та іноземних ЗМІ про те, що молоді кубинські чоловіки в останні місяці вступали до російської армії як найманці. Про це пише Тhe Guardian.

"Однозначна і непохитна позиція кубинського уряду відповідно до його національного законодавства суперечить участі кубинських громадян у конфліктах будь-якого роду і спрямована проти найманства та торгівлі людьми", — заявив Бруно Родрігес.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Куби заявило, що російська мережа вербувала громадян Куби не тільки в росії, а й на території самого острова. Після успішного залучення цих людей направляли до складу формувань вс рф, що беруть участь у боях в Україні. Тоді на Кубі запевнили, що їхня держава займає тверду та чітку історичну позицію проти найманства та відіграє активну роль в Організації Об’єднаних Націй у відмові від вищезгаданої практики.

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі на Кубі затримали 17 вербувальників, які закликали місцевих жителів іти воювати за росію проти України. Їм загрожує розстріл.