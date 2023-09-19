"Війна нас не омине": у Болгарії зробили заяву після падіння дрону

Літальний апарат не засікли болгарські РЛС

У Болгарії прокоментували інцидент із падінням невідомого бойового безпілотника на узбережжі країни. Там заявили, що такі випадки трапляються кілька разів на тиждень.

Так, за словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарьова, можна точно припустити, що знайдений дрон пов’язаний із війною, яку росія веде проти України. Наразі розслідування триває.

"У нас немає підстав думати, що ця війна нас якось обійде. Так, ризики для Болгарії існують", — підкреслив Тагарьов і додав, що такі події відбуваються щотижня і навіть не раз на тиждень.

Глава оборонного відомства запевнив, що його держава має потужності і кадри, щоб мати можливість реагувати на виявлення боєприпасів, що не розірвалися.

"Як я вже казав, його (дрони) точно не виявляють радіолокаційні станції — ми не знаємо, коли і як він з’явився. Чи впав він у воду або якось інакше", — резюмував Тагарьов.

Нагадаємо, що 18 вересня у ЗМІ з’явилися повідомлення про невідомий дрон, який опинився на узбережжі Болгарії. До нього була прикріплена 82-мм міна. Через це місце подій було оточене. Детальніше про цей інцидент ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше ми писали про те, що ракети впали на території Польщі, вбивши двох людей.