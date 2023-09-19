Вірменія не збирається воювати за Карабах, а Азербайджан продовжує атаку (відео)

Ситуація навколо Карабаху продовжує розпалюватися

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прокоментував ситуацію в Карабаху, де Азербайджан розпочав АТО. Він підтвердив сухопутну операцію сусідньої держави.

Про це він заявив на зборах Ради безпеки Вірменії. За його словами, ЗС Азербайджану розпочали обстріл усієї території Нагірного Карабаху ракетно-артилерійськими засобами, після чого розпочали дії щодо прориву лінії зіткнення та взяття під контроль позицій та населених пунктів.

Він також заявив, що Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном і знову зазначив, що жодних військових сил Вірменії в регіоні немає. Він додав, що очікує від російських "миротворців" дій щодо стабілізації ситуації.

"Деякі сили, як внутрішні, так і зовнішні, намагаються втягнути Вірменію у війну. Ще раз підтверджую — ЗС Вірменії у Нагірному Карабаху немає", — сказав він уже у своєму зверненні.

Тим часом сили Азербайджану продовжують свою операцію та звітують про нові успіхи. Так, наприклад, МО країни опублікувало відео знищення станції радіолокації, що "належить формуванням збройних сил Вірменії". До цього там завдали удару по "вогневих точках".

При цьому, за даними деяких вірменських ЗМІ, координати всіх позицій та місць техніки ВС Вірменії в Карабаху Азербайджану передала нібито росія. Після цього "миротворці" відійшли із зазначених місць.

За словами помічника президента Алієва, основна мета операції Азербайджану в Карабаху — "знищення військової інфраструктури нелегітимного режиму".

На тлі всього сказаного у Вірменії почалися громадянські хвилювання. На вулицю вийшли протестувальники через ситуацію в Карабаху і вже перекрили проспект поряд із будинком уряду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вірменія звернулася до ООН через загострення в Карабаху.