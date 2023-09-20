З однією умовою: Зеленський запропонував Трампу публічно представити свій "мирний план"

Трамп регулярно каже, що Україна має віддати свої території рф

Президент України Володимир Зеленський, який виступив на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав екс-президента США Дональда Трампа публічно поділитись своїми "мирними планами". Днями той заявив, що Україні варто було б віддати росії частину своєї території, щоб "договориться без бою".

Зеленський попередив, що будь-який мирний план, згідно з яким Київ має поступитися росії своїми територіями, буде неприйнятним. Про це пише CNN.

"Тож якщо ідея полягає в тому, як захопити частину нашої території та віддати путіну, це не формула миру", — сказав Зеленський Вольфу Блітцеру з CNN після свого виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Видання нагадує, що у травні Трамп, у розмові з CNN відмовився сказати, хто має перемогти у війні росії проти України. Натомість він заявив, що хоче, щоб кровопролиття припинилося і додав: "І я зроблю це за 24 години".

У статті йдеться, що візит Зеленського до Організації Об’єднаних Націй відбувається у момент, коли Україна зіткнулася з найжорсткішими перешкодами з боку США щодо підтримки. Республіканська партія в Палаті представників відкрито вороже ставиться до надання Україні будь-якої додаткової військової допомоги. Залишається незрозумілим, чи готовий речник Палати представників Кевін Маккарті схвалити додаткове фінансування.

Зеленський повідомив, що планує зустрітися з Маккарті під час поїздки до Вашингтона цього тижня. Також у нього запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

Говорячи про тих, хто негативно налаштований щодо більшого фінансування для військової допомоги Україні, Зеленський сказав, що тим, хто не бачив війни поблизу, важко уявити ситуацію. "Мирні" проблеми, такі як громадянські права або енергетика, важко порівняти з екзистенційною загрозою, з якою стикається країна, яка зазнала нападу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що Джо Байден з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським у Білому домі. Глава Білого Дому хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію в Україні, зокрема про прогрес у контрнаступі ЗСУ.