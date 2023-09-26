Є загиблі та сотні поранених: у Нагірному Карабаху пролунав вибух (фото та відео)

Люди хотіли заправитися, щоби виїхати з неспокійного регіону

У Нагірному Карабаху, ситуація навколо якого залишається вкрай неспокійною, увечері 25 вересня пролунав потужний вибух на складі бензину біля траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран. Понад 200 людей дістали поранення, є загиблі.

Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода" із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Багато постраждалих із опіками доставлено до медичних закладів.

Пожежа на місці вибуху

На місці вибуху працюють рятувальники та медики. Уповноважений з прав людини у Нагірному Карабаху Гегам Степанян повідомив, що кількість поранених перевищує 200 осіб. Він додав, що стан багатьох постраждалих тяжкий чи вкрай тяжкий.

"Медичних можливостей недостатньо для порятунку життів людей. Санітарна авіація має діяти дуже терміново, щоб урятувати людей. Дуже терміново, без зволікання", — наголосив він.

У мережі пишуть, що люди хотіли заправити свої машини, щоби виїхати з Нагірного Карабаху, але стався вибух. Мешканці просять, щоб їх евакуювали за допомогою авіації.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті блискавичної військової операції Азербайджану вірменська влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах, яка існувала понад 30 років, фактично капітулювала перед Баку. Йдуть переговори щодо умов реінтеграції вірменського товариства Нагірного Карабаху в Азербайджані, згідно з якими вся територія регіону перейде під контроль азербайджанської влади. Чинна влада Вірменії побічно звинуватила у події російський миротворчий контингент, який, на їхню думку, не втрутився у події.

Вірменська опозиція звинувачує президента Нікола Пашиняна у зраді національних інтересів та ненадання допомоги вірменам Карабаха. У Єревані відбуваються акції протесту, під час яких відбуваються сутички з поліцією. Влада затримала кілька сотень протестувальників, з них 49 осіб стали підозрюваними у кримінальних справах.

Як повідомляв "Телеграф", у росії демонстративно визнали, що Карабах — це територія Азербайджану, і продемонстрували повну байдужість до проблем своїх колишніх союзників-вірменів. Прес-секретар президента рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що "де-юре" Азербайджан вів військові дії "на своїй території".

Нагадаємо, раніше політичні експерти розповіли "Телеграфу", які наслідки капітуляція Карабаха матиме для Вірменії, України та росії.