Снаряди КНДР росію не врятують: експерт вказав на головну проблему

У постачанні боєприпасів з КНДР в Росію є багато нюансів

КНДР не збирається постачати росії велику кількість снарядів. Річ у тому, що диктатор Кім Чен Ин боїться залишити свою армію ні з чим.

Таку думку у своїй колонці на сайті "Обозревателя" висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Зокрема він розвіяв чутки про те, що КНДР передасть окупантам 10 мільйонів снарядів.

Коваленко вважає, що на накопичення такої кількості снарядів у КНДР можуть піти десятиліття і це виглядає дуже ризикованим кроком.

Експерт уточнив, що мільйон снарядів росія може відстріляти як за 40 днів, так і за 4 місяці. При цьому він назвав причини, через які передача снарядів виглядає нереалістичною. Зокрема це пов’язано з логістикою.

"КНДР і росію пов’язує лише одна залізнична артерія — міст "Дружба". Пропускна здатність цієї одноколійної артерії — не більше 5 млн тонн вантажів на рік, при цьому вона практично ніколи не була завантажена максимально. Це пов’язано з деградацією північнокорейської залізниці та її обслуговування. Зокрема, обслуговування локомотивів та складів носить обмежений та непрофесійний характер", — пише Коваленко.

Він додав, що Північна Корея на даному етапі не має можливості відправити у рф ешелон з 50 або 30, або навіть 20 вантажних вагонів. Банально, КНДР не має локомотивів, які зможуть тягнути такі склади, а також немає потрібної кількості вантажних вагонів.

"Максимум, що можна було спостерігати за останні роки, це відправлення поїздів у кількості 3 або 5 вантажних/пасажирських вагонів. Але навіть якщо припустити відправку потягу з 10 вагонів, то це в середньому 500-600 тонн вантажу, або, виходячи з параметрів 152-мм пострілів — 8000. До того ж не забуваємо, що йдеться не про чисту вагу, а про укладання снаряда і порохового заряду в ящиках, що заповнюють собою об’єм, таким чином, один такий склад дозволить перевезти в росію в середньому 5 тис. пострілів", — пише експерт.

Також він звернув увагу на те, що після цього снаряди потрібно доставляти до кордону з Україною, на що теж піде щонайменше тиждень.

"З цього і випливає, що критичного значення постачання навіть 2 млн снарядів не матимуть", — додав він.

Експерт упевнений, що навіть у випадку, якщо КНДР все ж таки почне передавати боєприпаси росії, проблем зі снарядами в окупантів це не вирішить.

"Усі рішення мають ситуативний характер, але глобально не змінюють стан речей. Самій росії ніколи не вдасться вивести своє виробництво на рівень, який би повністю забезпечував її потреби для наступу та оборони. А допомога від тих країн, від яких вона її може отримати, не безмежна і не є вирішальною", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про підсумки зустрічі диктаторів Кім Чен Ина та володимира путіна.