Масована атака на Ізраїль: як спрацював "Залізний купол", який хотіла Україна (відео)

Ізраїльська ППО відбивала атаку бойовиків

Вранці у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС почали масований ракетний обстріл Ізраїлю з території Сектору Гази. Зразу після цього ізраїльська ППО почала відбивати атаку.

Так, у мережі з'явилося вражаюче відео роботи системи ППО "Залізний купол". На кадрах видно як зразу декілька ракет вражають ворожі цілі. Також чути звуки потужних вибухів.

Робота "Залізного купола"

Система ППО "Залізний купол"

Як відомо, ця система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, а також дрони. Система "Залізний купол" була взята на озброєння та вперше розгорнута 27 березня 2011 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що свого часу Ізраїль відмовився надати Україні систему ППО "Залізний купол". Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Єрусалим проти передачі Києву свого озброєння, оскільки воно начебто може потрапити до рук Ірану.

Нагадаємо, двоє сенаторів зі США заявили, що Україна гостро потребує захисту від російських ракет і оскільки Ізраїль блокує постачання своїх систем ППО "Залізний купол", США могли б передати ті, які перебувають у розпорядженні Пентагону.