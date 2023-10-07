Ізраїль у вогні: чому ХАМАС напав зараз і як це позначиться на Україні

Жодна із сторін не готова домовлятися, ставку роблять на силу

У суботу, 7 жовтня, вранці бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Після цього озброєні загони палестинців зуміли захопити частину території країни, вбиваючи місцеве населення та грабуючи військові склади. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль зараз перебуває у стані війни.

Що і чому зараз відбувається на Близькому Сході, а також як ситуація може розвиватися далі. Про це розповіли опитані "Телеграфом" експерти.

Очікувана ескалація, до якої Ізраїль не був готовий

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса вважає, що відбувається черговий раунд збройної ескалації між ХАМАС (палестинський рух ісламізму та політична партія, що править у Секторі Газа. – Ред ) та Ізраїлем.

"Поки некоректно говорити, що це війна між палестинськими арабами та ізраїльтянами. На цей час воює саме бойове крило ХАМАС – бригади "Із ад-Дін аль-Кассам", до яких приєднався "Палестинський ісламський джихад" (палестинська воєнізована ісламістська організація, яка ставить за мету створення незалежної Палестинської ісламської держави і знищення Ізраїлю. – Ред .). Поки що немає інформації, чи беруть участь палестинські воєнізовані угруповання із Західного берега, а не з Гази. Та сама Хезболла в Лівані нічого не говорила із цього приводу", – пояснює експерт.

За його словами, це очікувана ескалація. В останні кілька років напруга між арабами та ізраїльтянами зростала, зазначає Ілля Куса. А з приходом в Ізраїлі до влади уряду Біньяміна Нетаньяху ситуація в рази погіршилася. Серйозне зіткнення було питанням часу. Просто незрозуміло було – коли та як. Але вже очевидно, наголошує Ілля Куса, що Ізраїль був не готовий до цієї атаки.

"Я не виключаю, що ця ескалація має на меті зрив угоди про нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Тепер арабські країни змушені будуть стати на бік палестинців. І реагуватиму в даному ключі. Що може зірвати спробу встановити дипвідносини між Ізраїлем та Саудівською Аравією, які могли налагодитися за посередництва США", – пояснює Ілля Куса.

Він вважає, що, швидше за все, Ізраїль у якості відповіді розпочне військову операцію проти Гази. Можливо навіть наземну.

"Вона буде дорогою і може закінчитися як обмеженою військовою операцією, як було в 2014 році, так і просто комбінованою атакою на Газу, як у 2021-му. Не виключена й окупація всього Сектору Газа. Але тоді незрозуміло, що буде далі. У керівництва Ізраїлю поки що немає відповіді на питання – що робити з тамтешніми палестинцями, як домовлятися. А переговори вести ніхто не хоче. Принаймні, у нинішньому уряді Нетаньяху", – зазначає експерт.

Ілля Куса впевнений, що важливо відстежувати роль Ірану, пов’язаних із ним угруповань у Сирії та Лівані. Чи буде продовження ескалації. Чи перекинеться ізраїльська "відповідь" на Західний берег, де керує дуже слабка адміністрація президента Палестини Махмуда Аббаса, яку ХАМАС хоче прибрати, бо вони конкуренти.

Ситуація перебуває у розвитку, що прогнозувати складно, констатує експерт.

Якщо "вибухне" Близький Схід, ми точно отримаємо гарячу Світову війну

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков вважає, що напад саме сьогодні – не випадковий. Він нагадує, що рівно 50 років тому трапилася війна Судного дня, коли Ізраїль був атакований Єгиптом та Сирією.

"Втім, все набагато глобальніше, — зазначає експерт. — Світ з 2008 року почав новий технологічний цикл — перехід від вуглеводнів до штучного інтелекту. Після цього відбуваються нескінченні злами. Економічні, соціальні, військові кризи йдуть один за одним. Архітектура безпеки серйозно порушена. Почали рухатися всі геостратегічні платформи, де були певні кризи. Звичайно, "спалахнув" і Близький Схід, який завжди був вибухонебезпечним місцем".

Те, що відбувається там, попереджає Олег Старіков, може призвести до того, що у світі виникне нове вогнище збройної боротьби.

"Вогнища економічної, технологічної, інформаційної, ідеологічної війни, кібервійни вже є повсюдно. По суті, йде глобальна гібридна Світова війна 3.0. Але в рамках вищеназваних війн. Плюс – континентальна російсько-українська війна. Тепер же може серйозно спалахнути Близький Схід, де сходяться інтереси всього світу. Суміш світових релігій — мусульманство, християнство, іудаїзм. Якщо там "вибухне", ми точно отримаємо гарячу Світову війну, — вважає експерт. — Не дарма ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) закликає резервістів всього світу, отже, готується велика війна".

На думку Олега Старикова, для України те, що зараз відбувається в Ізраїлі і навколо нього, – серйозний виклик. Він вважає, що важливо дипломатично, політично реагувати дуже обережно. Наголошуючи на гуманітарних питаннях. Засуджувати загибель цивільного населення і т.д.

"Те, що зараз відбувається на Близькому Сході важливо і в рамках російсько-української війни, — зазначає експерт. — З урахуванням того, що Держава Ізраїль є одним з основних союзників США поза НАТО, Штати почнуть направляти туди додаткову військову допомогу. Що може призвести до її зменшення для України. Сподіватимемося, що останнього не станеться. Ще момент – поляки за домовленістю з американцями могли б передати Україні системи Patriot, сподіваючись отримати від них ізраїльські системи ПРО "Залізний купол", що знаходяться в США, але тепер це може зірватися".

Олег Старіков констатує: явно відбувається боротьба спецслужб. Не секрет, продовжує він, що ХАМАС підтримується Іраном (зброєю, грошима), до певної міри – Катаром, Єгиптом, Туреччиною. Не секрет і те, що Ізраїль підтримується США, що до того регіону намагаються заходити інші країни.

"У результаті зіткнулися інтереси багатьох геополітичних гравців. Найнебезпечніше, що тут, крім усього іншого, є релігійний підтекст, – акцентує експерт. – Перетворення Ізраїлю та регіонів навколо нього на нову "гарячу точку" вигідніше за все нашим стратегічним суперникам – російській федерації. Атака явно була скоординована, добре підготовлена. Отже, мала місце певна військова, фінансова підготовка, обмін розвідданими. І я вже сказав, хто міг стояти за цим вторгненням – і кому воно могло бути вигідним".