Ізраїль знищив лідера ХАМАС: його труп уже виявлено — ЗМІ (відео)

Усього з-під уламків будинку дістали 7 тіл

Ізраїльські ВПС завдали удару по будинку лідера ХАМАС Аймана Юніса в Нусіраті. За попередніми даними, його було знищено.

Про це повідомляє "Jfranews". За інформацією ЗМІ, його труп уже знайшли під руїнами будинку.

На даний момент відео з відповідними заголовками вже з’являються у мережі. На них можна побачити нібито руїни будинку лідера ХАМАС і те, як рятувальники дістають чиєсь тіло з-під руїн.

Також видання повідомляє, що з-під уламків будинку Юніса було вилучено вже 7 тіл. Попередньо вони належать членам його сім’ї.

На даний момент загибель ватажка ХАМАС вже підтвердив ізраїльський громадський діяч Амір Царфаті у своєму Telegram.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС потрапили на територію Ізраїлю із Сектору Газа. Вони здійснили масований обстріл містами країни. Наразі бої між ХАМАС та ізраїльською армією тривають.

Докладніше про те, що відбувалося вчора в Ізраїлі, ви можете прочитати в нашому матеріалі.

Також ми повідомляли, що на Заході удар раптовий удар ХАМАС назвали найбільшим провалом ізраїльської розвідки за півстоліття. Попередній випадок стався, коли Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу, який Єгипет та Сирія здійснили під час єврейського свята Йом Кіпур (Судного дня).