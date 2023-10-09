Рус

Причетні до війни в Ізраїлі? Іран вперше відповів на звинувачення

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Війна в Ізраїлі розпочалася 7 жовтня Новина оновлена 09 жовтня 2023, 08:52
Війна в Ізраїлі розпочалася 7 жовтня. Фото Колаж "Телеграфу"

Іранська сторона пояснила свою позицію

Офіційні особи Ірану спростовують інформацію про те, що їхня країна має відношення до кривавого нападу бойовиків на Ізраїль. Із такою заявою виступили представники Ірану в ООН.

Як пише Reuters, при цьому Іран публічно висловив підтримку Палестині. Там заявили, що рішучі заходи Палестини є цілком законним захистом проти семи десятиліть гнітючої окупації та жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом.

"Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, але при цьому ми не беремо участі в прийнятті Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони вживаються виключно самою Палестиною", — сказали представники Ірану.

Також агентство пише, що Іран відкрито підтримує бойовиків ХАМАС. Їм виділяють як фінанси, і озброєння. Крім того, Іран підтримує й другу організацію палестинських бойовиків – "Ісламський джихад".

При цьому офіційні особи Тегерана вважають, що "успішні дії бойовиків" стали результатом найбільшого провалу ізраїльських служб безпеки.

"Тепер Ізраїль хоче виправдати свій провал і пов’язати його з розвідувальними потужностями Ірану та його оперативним плануванням. Їм дуже важко змиритися з тим, що у розвідувальній спільноті розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання", — пише агентство.

Раніше "Телеграф" писав про те, як бойовики ХАМАС ввели Ізраїль в оману.

Теги:
#Іран #Ізраїль #ХАМАС #Війна