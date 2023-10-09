В Ізраїлі путінців упіймали на підіграванні ХАМАС: на чому попалися

Інформація росіян — фейк

Ізраїльські ЗМІ викрили росіян у підіграванні пропаганді ХАМАС під час вторгнення 7 жовтня. Там зауважили, що медіа країни-агресора поширюють наративи бойовиків.

Про це пише видання "newsru.co.il". Воно наводить у приклад російських журналістів з Sputnik, які поширюють "карту територій, контрольованих ХАМАСом". А вона, як зазначають ізраїльтяни, не відповідає дійсності та фактично є пропагандистським матеріалом бойовиків ХАМАС.

"Ця карта раніше була викладена в соцмережах відділом пропаганди ХАМАС", — йдеться в матеріалі.

Насправді, стверджується у статті, на жодному етапі розв’язаної війни ХАМАС не "контролював" ізраїльські території, зазначені на цій карті. Йдеться про проникнення на території та атаку на 20 населених пунктів та 11 військових баз. Вже вранці 11 жовтня ЦАХАЛ заявив, що у всіх населених пунктах терористи нейтралізовані, хоча на ізраїльській території ще продовжуються "поодинокі зіткнення".

Нагадаємо, масштабна атака ХАМАС на Ізраїль розпочалася вранці 7 жовтня з прориву загороджень на кордоні Сектору Газа та масованого ракетного обстрілу. Вранці 8 жовтня в Ізраїлі було вперше за 50 років введено в дію "пункт 40 Алеф", який означає початок війни. Армія Ізраїлю завдає ударів по будинках та об’єктах терористів у секторі Газа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в Ізраїлі станом на ранок 9 жовтня.