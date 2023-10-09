Бий своїх, щоби чужі боялися: ракета ХАМАС влучила в мечеть кадирова під Єрусалимом

Мечеть була побудована у 2014-му році

Бойовики ХАМАС, яких натренували росіяни, під час чергового обстрілу Ізраїлю розбомбили мечеть імені Кадирова. Це було пряме влучення.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Ізраїлю. Сама мечеть знаходиться під Єрусалимом.

На підтвердження цього дипвідомство також опублікувало відповідну фотографію. На ній можна побачити, як над кадировською мечеттю піднімається стовп густого диму.

Звідки в Ізраїлі мечеть Кадирова

Мечеть розташована в ізраїльському арабському селі Абу-Гош, де мешкають близько шести тисяч людей. За однією з версій, місцеві жителі є нащадками чеченців, вихідців із Північного Кавказу, які переселилися на територію Османської імперії ще в 16 столітті. Під час війни за Незалежність Ізраїлю 1948 року араби Абу-Гоша відмовилися воювати проти молодої армії єврейської держави.

"У селі з цього приводу навіть жартують, що мовляв, євреї цього не забули і відтоді постійно віддають данину – масово відвідують місцеві ресторани", — пише видання ВВС.

Так от, незважаючи на те, що село досить популярне, у нього набрало коштів, щоб збудувати собі велику мечеть. Про цю проблему у 2011 році представникам кадирова обмовився колишній голова місцевої ради. І кадиров вирішив допомогти.

У результаті в 2014 році в Абу-Гоші відкрили нову мечеть за 10 мільйонів доларів, з яких 6 надійшло з чеченського уряду. І тому назвати її вирішили на честь батька рамзана кадирова ахмата.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що в Ізраїлі путінців упіймали на підіграванні ХАМАС. Наприклад, там наводять деяких російських журналістів, які поширюють пряму пропаганду бойовиків.