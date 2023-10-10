Чи переростуть бої у Секторі Газа у велику війну? Експерт назвав термін, коли все стане зрозумілим

Україна також може постраждати від цієї війни

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль може перерости у велику війну на Близькому Сході. Таку думку висловив експерт у сфері оборони та безпеки Олег Старіков.

Він також розповів, що головна умова, за якої збройний конфлікт може масштабуватися. Думки із цього приводу військовий аналітик озвучив у коментарі "Телеграфу".

Єксперт вважає, що розпочатись велика війна на Близькому Сході може у тому випадку, якщо спецоперації зі знищення ЦАХАЛом терористів ХАМАСу затягнеться. "Якщо події затягнуться більш ніж на 10 днів, існуватиме велика ймовірність включення до конфлікту нових учасників, спочатку через своїх проксі (підконтрольні бойові організації та угруповання. – Ред .), а потім і на рівні держав. Ключовий момент: Ізраїль воює не з Палестиною, а з ХАМАСом, який є проксі багатьох країн, і кожна з них має свої мотиви та зацікавленості, додайте до цього ліванську "Хезболлу", яка набагато потужніша за ХАМАС і вже вдарила по Ізраїлю з півночі. регіональний, а потім ще масштабніший.", — пояснив Олег Старіков.

Експерт також наголосив на тому, що територіальні війни зупинити складно, релігійні – майже неможливо. У цьому конфлікті є обидві складові. Тому ситуація дуже серйозна і може вийти на світовий рівень. Можливе навіть застосування тактичного ядерного озброєння.

За словами військового аналітика, найбільше від цієї війни постраждають дві країни — Ізраїль та Україна. Адже військова допомога для нашої держави з боку США вже зараз "половиниться" для відправлення до Тель-Авіва.

Стариков підкреслив, що затягування конфлікту призведе не лише до підвищення ризиків розгорання великої війни, а й до гуманітарної кризи та спалахів тероризму по всьому світу.

Експерт пояснив, що тільки в секторі Газа за різними оцінками мешкає від 600 тисяч до мільйона людей, які у разі повної блокади території (відповідний наказ ЦАХАЛ уже віддано міністром оборони Ізраїлю, пише ВВС ) залишаться без електроенергії, води та їжі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на третій день після жорстокого нападу на Ізраїль та його дій у відповідь, високопоставлений представник ХАМАС заявив, що угруповання відкрите для обговорення можливого перемир’я з Ізраїлем. За його словами, терористи нібито вже "досягли своїх цілей".

Більше інформації на цю тему можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграф" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".