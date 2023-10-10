"Це те, що заслужив народ дітовбивців": в Ізраїлі зробили жорстку заяву щодо Гази

Вже за тиждень почнуть відчуватися наслідки рішення

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац зробив жорстку заяву щодо постачання води та електрики до Сектору Газа. На тлі війни, яку проти країни розпочали терористи ХАМАС, Ізраїль більше не здійснюватиме ці поставки.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter). За словами Каца, до кривавої війни до Сектору Газа постачали 54,000 кубометрів води та 2,700 мегавата електрики на день.

Тепер цього нема. Палива для генераторів у них вистачить ще кілька днів, а за тиждень без електроенергії повністю перестане працювати каналізація. Це те, що заслужив народ дітовбивців», — написав він.

При цьому Кац зазначив, "що було — того більше не буде", говорячи про ставлення країни після жорстокої різанини, яку влаштували бойовики ХАМАС.

Водночас армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабної атаки на об’єкти ХАМАС у Газі.

"Телеграф" поспілкувався з військовими та політичними експертами на тему того, до чого приведе війна в Ізраїлі. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі: Близький Схід на порозі великої війни: що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 жовтня влада Ізраїлю прийняла жорстке рішення щодо Сектору Газа. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант наказав повністю закрити постачання їжі.