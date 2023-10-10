Ізраїль підірвав двох "шишок" ХАМАСу: хто такі і як це вдалося зробити

Їх не стало в ніч на 10 жовтня

Армія Ізраїлю ліквідувала у Секторі Газа двох високопосадовців ХАМАС. За твердженнями, вони загинули внаслідок авіаударів.

Про це заявляють у ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю), передає "Newsru.co.il". За словами військових, йдеться про "міністра економіки" в уряді ХАМАСу Джауада Абу Шамала, "який керував фінансами та виділяв кошти на фінансування терористичної діяльності", а також про Закарія Абу Муамара, який входив до керівництва ХАМАС. Обох їх було ліквідовано за допомогою авіаударів у ніч на 10 жовтня.

Зазначається, що у ХАМАС вже підтвердили факт загибелі своїх чиновників.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗМІ розповсюджують інформацію про загибель Аймана Юніса — одного з лідерів ХАМАС. Також публікується відео з місця подій.