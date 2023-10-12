Ізраїль та Сектор Газа обмінялися новими ударами: що зараз відбувається у зоні конфлікту (відео, карта)

Відомо про тисячі загиблих

Вночі 12 жовтня Ізраїль та Сектор Газа обмінялися новими ракетними ударами. З початку загострення ситуації в регіоні загинули понад 1200 ізраїльтян та понад 1100 палестинців.

Як пише Ynet, вночі ізраїльські силовики зачищали від бойовиків місто Дженін. Там чули звуки вибухів та пострілів.

В армії Ізраїлю повідомили, що внаслідок ударів по Сектору Газа знищено будинки, які використовували різні палестинські угруповання.

Водночас, прем’єр Ізраїлю Нетаньяху оголосив про створення надзвичайного уряду, у складі якого також є і опозиція. При цьому поки що в країні відклали висування будь-яких ініціатив, не пов’язаних із військовим становищем.

У відповідь на обстріл Ізраїлю бойовики завдали удару по Ашкелону. Над містом видно роботу "Залізного куполу".

Тим часом Times of Israel пише, що кібуці Беєрі тіла терористів все ще лежать на вулицях. Там кілька днів тому бойовики вбили понад 100 мирних громадян. Тіла загиблих продовжують діставати з-під завалів.

Також з’явилася інформація, що у північній частині Сектору Газа було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання "Палестинський ісламський джихад" Мусу Насіра. Він загинув у результаті вибуху ізраїльської керованої бомби.

Раніше Телеграф писав про те, що в Ізраїль зібрався президент України Володимир Зеленський.