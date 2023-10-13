Байден хоче зв’язати в один пакет допомогу Ізраїлю та Україні: коли він представить свій план

Деякі республіканці не мають наміру підтримувати цю ідею

Наступного тижня президент США Джо Байден зробить запит на додаткове фінансування, запропонувавши голосувати за надання військової допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті. Проте, деякі республіканці виступатимуть проти такого рішення.

Про те, що глава США винесе на голосування це питання, на брифінгу в четвер, 12 жовтня, повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр. Уточнювати подробиці вона не стала, пише Reuters.

Людина, знайома з цим питанням, раніше повідомила, що адміністрація Байдена планує запросити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу. Вони призначатимуться Ізраїлю після нападу на країну бойовиків ХАМАС та Україні, яка бореться з вторгненням росії протягом 20 місяців.

Деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю за допомогою України. Будь-який захід з фінансування має бути схвалений двома органами: Сенатом США, очолюваним колегами Байдена-демократами, і контрольованою республіканцями Палатою представників. Цей орган зараз перебуває у кризі, оскільки його попереднього главу відправили у відставку, а нового ще не обрано.

За даними NBC News, план фінансування Байдена також може містити й фінансування на інші питання безпеки. Йдеться про гроші для Тайваню та південного кордону США.

Як повідомляв "Телеграф", 11 вересня США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Його вартість складає 200 мільйонів доларів, у пакет увійшли ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря — повітря" ближнього радіусу дії, боєприпаси для HIMARS та інше.