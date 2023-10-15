Ізраїль готує наземну операцію в Газі: Іран через ООН зробив попередження

Іран не хоче подальшої ескалації війни між ХАМАС та Ізраїлем

Іран направив попередження Ізраїлю через ООН, що йому доведеться втрутитися, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію у Газі. Бойові дії між терористами ХАМАС та Ізраїлем переростуть у регіональну війну, якщо Іран втрутиться.

Посланник ООН на Близькому Сході Тор Веннесланд закликав міністра закордонних справ Ірану Аміра-Абдоллахяна допомогти запобігти поширенню конфлікту в Газі та Ізраїлі на ширший регіон Близького Сходу. Про це повідомляє Axios, посилаючись на інформацію від двох дипломатичних джерел, знайомих із ситуацією.

"Послання Ірану, відправлене Ізраїлю через ООН, прозвучало в той час, коли адміністрація Байдена намагалася втримати Іран і підтримувану Ліваном Хезболлу, що підтримується Іраном, від вступу у війну. Цього тижня США направили до регіону авіаносну групу та винищувачі", — йдеться у матеріалі.

Міністр закордонних справ Ірану відповів, що його країна не хоче, щоб конфлікт переріс у регіональну війну, і хоче спробувати допомогти зі звільненням мирних жителів, які утримують ХАМАС як заручники в секторі Газа.

Зазначимо, що 9 жовтня Ізраїль пообіцяв провести у секторі Гази наземну операцію. Це означає, що сили ЦАХАЛ готуються до реалізації наступальних планів, які можуть включати комплексні й скоординовані удари з повітря, моря і суші.

При цьому у ЗМІ повідомляють, що у канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю відмовилися від коментарів.

Зазначимо, що "Телеграф" слідкує за ситуацією та публікує останню інформацію у матеріалі: Ізраїль зносить сектор Газа після атаки ХАМАС: хроніка нової війни на Близькому Сході (оновлюється).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, чи є у полоні бойовики ХАМАС громадяни України.