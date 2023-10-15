Ізраїль вирішив відкласти наземну операцію у секторі Газа: стала відома причина

Військові оголосили, що їхня кінцева мета — знищити найвищу політичну та військову ієрархію ХАМАС

Ізраїль вирішив перенести початок наземної операції в секторі Газа, яку планував цими вихідними. Причиною цього стала несприятлива погода.

Про це пише The New York Times, посилаючись на джерела в Ізраїльській армії. За словами офіцерів, спочатку вторгнення було заплановано на ці вихідні, 14-15 жовтня, проте через хмарність прийнято рішення відкласти операцію, оскільки цей фактор ускладнив би ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ.

Зазначається, що до складу ізраїльських ударних сил, крім піхоти, будуть включені танки, сапери та спецназ. Сухопутні війська прикриватимуться бойовими літаками, бойовими вертольотами, повітряними безпілотниками та артилерією, що веде вогонь із суші та моря.

NYT, посилаючись на трьох високопосадовців ізраїльських військових офіцерів, які виклали несекретні подробиці цього плану, пише, що ізраїльські військові готуються найближчим часом вдертися в Сектор Гази з десятками тисяч солдатів. Вони мають намір захопити місто Газа та знищити нинішнє керівництво анклаву.

"Військові оголосили, що їхня кінцева мета — знищити найвищу політичну та військову ієрархію ХАМАС, палестинського угруповання, яке контролює Сектор Гази й очолило терористичні атаки минулого тижня в Ізраїлі, в результаті яких загинуло 1300 людей", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Іран відправив попередження Ізраїлю через ООН щодо того, що йому доведеться втрутитися, якщо все ж таки ЦАХАЛ почне наземну операцію в секторі Газа.