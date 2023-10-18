Почалася тривога і лунали вибухи: Шольц в Ізраїлі екстрено покинув літак і ліг на землю (відео)
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- 1997
Після того, що сталося, Олафа Шольца відвезли в безпечне місце.
Делегація канцлера Німеччини Олафа Шольца, яка прибула з візитом до Ізраїлю, змушена була зійти з літака в Тель-Авіві та лягти на землю через оголошену повітряну тривогу. Потім німецьких гостей перевезли до укриття.
Сигнал тривоги спрацював аеропорту Бен-Гуріон просто перед тим, як літак з делегацією мав вилетіти. Всім пасажирам довелося вийти і задля безпеки лягти на злітну смугу. Про це пише Bild, а відповідні фотографії на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter) опублікував німецький журналіст Олександр Робін.
Після того, що сталося, Олафа Шольца відвезли в укриття. Проте за цей час він став свідком двох вибухів унаслідок роботи ППО. Водночас літак та автомобіль ретельно перевірили і після тимчасової евакуації рейс вирушив до Каїру.
У матеріалі наголошується, що канцлер Німеччини став першим главою уряду, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС 7 жовтня. В ході візиту Олаф Шольц висловив свою солідарність із Ізраїлем.
Також відео зі злітної смуги опублікувала німецька репортер Сара Сіверт на своїй сторінці в соцмережі Х. На ньому чути сигнал тривоги та показано, як усі починають лягати на землю.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилися чутки про нібито відмову Ізраїлю у візиті Володимира Зеленського. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук пояснив, якою є ситуація насправді.