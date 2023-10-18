"Протягом години": ХАМАС готовий відпустити заручників, але за умови для Ізраїлю

Не всі заручники перебувають під контролем бойовиків ХАМАС

Терористи ХАМАС, які вчинили напад на Ізраїль, готові звільнити жінок та дітей, яких вони тримають у полоні. Таку заяву бойовики зробили після кількох днів переговорів за участю американських, ізраїльських та катарських офіційних осіб.

Угруповання попередило, що далеко не всі заручники перебувають під його контролем. Про це повідомляє NBC, посилаючись на слова дипломата, знайомого з ходом переговорів, і колишнього американського чиновника, поінформованого з цього питання.

Зазначається, що деяких заручників продовжує утримувати Ісламський джихад, а ще частину — "випадкові опортуністи серед мешканців Сектору Газа". Бойовики ХАМАС стверджують, що намагаються взяти всіх бранців під свій контроль, однак за умов постійних бомбардувань у них не виходить цього зробити.

Представник ХАМАС заявив, що вони негайно готові відпустити заручників, якщо Ізраїль припинить удари по Сектору Газа. За його словами, вже протягом години людей може бути звільнено. Однак зараз нібито немає безпечних умов для їхнього звільнення.

Своєю чергою ізраїльський активіст Гершог Баскін вважає, що це хибне повідомлення та психологічна війна з боку ХАМАСу. Він зазначив, що такий сценарій нереалістичний, адже терористи не мають жодних гарантій, що Ізраїль знову не розпочне бойові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що терористи ХАМАС опублікували перше відео з однієї із заручниць, яка була ними вивезена до Гази.