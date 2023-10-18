Хто винен? Байден в Ізраїлі зробив заяву щодо удару по лікарні в Газі

Байден порівняв угруповання ХАМАС з ІГІЛ

Президент США Джо Байден вважає, що удару по лікарні в Газі було завдано не Ізраїлем, а "іншою командою". Однак він наголосив, що багато людей сумніваються у цьому.

Таку думку американський лідер висловив на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаніягу. Про це пише The Times of Israel.

"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. На підставі того, що я бачив, схоже, що це було зроблено іншою командою, не вами. Але багато людей у цьому не впевнені. Тож ми маємо подолати безліч речей", — сказав він.

Також Джо Байден порівняв угруповання ХАМАС з ІДІЛ. Він наголосив, що ці терористи — не є весь палестинський народ.

"ХАМАС не представляє весь палестинський народ і приніс йому лише страждання", — цитує слова президента Штатів ізраїльське видання.

Варто додати, що органи влади сектору Газа, підконтрольні руху ХАМАС, заявляють, що внаслідок удару по лікарні загинуло 500 людей. Відповідальність за те, що сталося, терористи поклали на Армію оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео, на якому з безпілотника показано місце завдання удару. По цим кадрам вони пояснили свою непричетність. При цьому в Ізраїлі впевнені, що ХАМАС знає, хто вчинив атаку, але навмисно продовжує свої звинувачення.