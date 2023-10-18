"Це дар небес для росії": схвалення Ізраїлю Заходом ставить хрест на світовій підтримці України, — ЗМІ

росія використовує ситуацію, що склалася, на свою користь

Підтримка Заходом військових дій Ізраїлю проти сектора Газа у відповідь на терористичну атаку ХАМАС нібито звело нанівець його зусилля щодо переконання країн так званого Глобального Півдня засудити росію за війну проти України. "Понад десяток" західних офіційних осіб і дипломатів дотримуються думки, що тепер вкрай важко, якщо не неможливо, згуртувати навколо України весь світ.

Як пише Financial Times, ставлення Заходу до подій на ближньому сході "звело нанівець багатомісячну роботу із зображення москви як глобального ізгоя за порушення міжнародного права". Тепер Захід звинувачують у лицемірстві, оскільки Ізраїль нібито також порушує правила ведення війни.

"Ми безперечно програли битву на Глобальному Півдні. Уся робота, яку ми виконали з Глобальним Півднем [по Україні], була втрачена. Забудьте про правила, забудьте про світовий лад. Вони більше ніколи нас не послухають", — зазначив високопоставлений дипломат з однієї з країн G7.

Зазначається, що багато країн, що розвиваються, підтримали палестинців, розглядаючи ситуацію через призму "самовизначення та опору глобальному домінуванню США". Нібито у Заходу, на їхню думку, можуть бути якісь подвійні стандарти.

"Те, що ми сказали про Україну, має бути застосовано і до сектору Газа. В іншому випадку ми втратимо весь наш авторитет. Бразильці, південноафриканці, індонезійці: чому вони взагалі повинні вірити тому, що ми говоримо про права людини?", — додав дипломат. розмові із виданням.

росія використовує ситуацію, що склалася на свою користь. Вона всіляко стимулює такі думки у мешканців країн глобального Півдня.

"Це дар небес для росії. Я думаю, що те, що завдає шкоди, тому що росія використовує кризу і каже: "Послухайте, глобальний порядок, який був побудований після Другої світової війни, не працює на вас", і звертається до 1 мільярда жителів на Близькому Сході чи в арабському світі", — сказав високопосадовець ЄС.

Колишній генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер вважає, що тепер авторитет світових інституцій підірвано. За його словами, є небезпека, що ЄС, G7 та НАТО "не будуть сприйняті всерйоз".

"Є ризик, що на наступному голосуванні в Генеральній Асамблеї [ООН] щодо підтримки України ми побачимо великий вибух кількості тих, хто утримався", — зазначив високопоставлений західний дипломат.

Для довідки: термін "Глобальний південь" уперше в широку громадськість запровадив у 1969 році американський політичний активіст Карл Оглсбі. В одній зі своїх статей він висловив думку, що війна у В’єтнамі завершує епоху домінування цивілізаційної Півночі над Півднем. Під "Північчю" він мав на увазі світові імперії, метрополії, а терміном "Глобальний Південь" узагальнив колоніальний світ. В останні роки до цього визначення відносять країни з низьким рівнем доходу: від найбідніших та найменш розвинених країн до гігантів із середнім рівнем доходу. Термін може доповнити або замінити формулювання "країни, що розвиваються", яка традиційно використовується економістами з питань розвитку.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден в Ізраїлі заявив, що удару по лікарні в Газі було завдано не Ізраїлем, а "іншою командою". Однак він наголосив, що багато людей сумніваються у цьому.