Байден звернеться до американців щодо України та Ізраїлю: що відомо

Звернення пролунає після його поїздки до Ізраїлю

Президент США Джо Байден, який напередодні здійснив візит до Ізраїлю, 19 жовтня (за київським часом у ніч на 20) звернеться до американської нації. Темою звернення будуть війни в Ізраїлі та Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого дому. Уточнюється, що зокрема Байден говоритиме про відповідь Сполучених Штатів на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль та жорстоку війну росії проти України.

Звернення президент США зробить з Овального кабінету Білого дому. Воно розпочнеться 19 жовтня о 20:00 за східним часом (20 жовтня о 3:00 за Києвом).

Варто зазначити, що звернення пролунає після візиту глави США до Ізраїлю. Його мета була в тому, щоб дати сигнал ворогам Ізраїлю не регіоналізувати конфлікт та продемонструвати солідарність з ізраїльтянами у цей важкий для країни час.

Важливим моментом є також те, що раніше з’явилася інформація, що Джо Байден має намір запропонувати Конгресу голосувати за виділення військової допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті. Однак деякі республіканці заявили, що протидіятимуть спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за даними західних ЗМІ, президент США Джо Байден таємно схвалив рішення відправити ATACMS в Україну ще 30 серпня. У вівторок, 18 жовтня, Україна вперше застосувала американські далекобійні ракети для результативних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянська та Луганська.