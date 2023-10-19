Ізраїль воює: бойові дії перекинулися на Західний берег Йордану

Ізраїльські сили безпеки проводять контртерористичну діяльність у Нур-Шамсі

У таборі біженців Нур-Шамс на західному березі річки Йордан точаться бої підрозділів ХАМАС із ізраїльськими військами. ЦАХАЛ заявив про завдання авіаудару по озброєних терористах. Декілька бойовиків було в результаті ліквідовано.

Про це у четвер, 19 жовтня, повідомили у Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю. Зазначається, що ізраїльські сили безпеки проводять контртерористичну діяльність у Нур-Шамсі відучора. На даний момент затримано 10 підозрюваних, які розшукуються, і знешкоджено кілька готових до використання вибухових пристроїв.

The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю опублікувала сьогодні відео, на якому видно удар безпілотника по групі палестинських бойовиків у Нур-Шамсі.

"Поліція повідомляє, що 10 офіцерів було поранено, зокрема один у важкому стані, внаслідок вибуху бомби в таборі біженців Нур-Шамс, розташованому неподалік міста Тулькарем на Західному Березі", — йдеться у повідомленні.

Водночас, Bild інформує про те, що Німеччина перекинула на Кіпр спецпризначинців. За однією з версій, це зроблено для того, щоб звільнити німецьких заручників у Газі.

На Кіпр прибули бійці Командування сил спеціального призначення (KSK) — елітного спецпідрозділу бундесверу. У разі потреби їх можуть задіяти для евакуації громадян Німеччини з Лівану та Ізраїлю, повідомляють SWR та RND із посиланням на джерела у бундестазі.

Крім того, на Кіпр було направлено підрозділи МВС Німеччини, а також GSG 9, який спеціалізується на звільненні заручників. У регіоні зосереджено військово-транспортні літаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в секторі Газа було ліквідовано жінку-"символ" ХАМАС. Вона входила до складу політбюро руху бойовиків.