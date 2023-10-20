А як же Україна? ЗМІ дізналися про неоднозначні плани США озброїти Ізраїль

США і раніше дозволяли Ізраїлю використовувати свої снаряди

Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155 мм артилерійських снарядів, які призначалися для України. Вони були виділені для ЗСУ із резервних запасів США кілька місяців тому.

Про це в коментарі Axios розповіли три ізраїльські чиновники, знайомі із ситуацією. У США впевнені, що передача Ізраїлю снарядів не вплине блискавично на здатність України оборонятися.

Видання пише, що нещодавно у Міноборони Ізраїлю заявили колегам зі США, що у них гостра нестача снарядів перед вторгненням у Сектор Гази.

При цьому в США впевнені, що можуть одночасно підтримувати як Ізраїль, так і Україну.

Йдеться про снаряди, які США зберігають в Ізраїлі в рамках угоди між країнами. При цьому доступ до місць зберігання зброї мають лише військовослужбовці США. В угоді між країнами прописано, що Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни після схвалення від США.

Цікаво, що Ізраїль уже отримував доступ до боєприпасів під час війни з Ліваном у 2006 році, а також під час конфлікту у Газі у 2014 році.

Ізраїльські офіційні особи повідомляють, що США погодилися та передадуть артилерійські снаряди їхньої армії найближчими тижнями.

При цьому один із співрозмовників видання не зміг надати детальної інформації про конкретну зброю, що передається США.

"Ми беремо участь у всебічній координації в Міністерстві оборони. Це включає тісну співпрацю з нашими бойовими командуваннями, щоб з’ясувати, які боєприпаси та обладнання з американських арсеналів можуть бути швидко надані для потреб Ізраїлю", — заявив американський військовий представник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Штатів Джо Байденом нюанси подальшої військової підтримки ЗСУ з боку США.