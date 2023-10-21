Ліван обстрілює Ізраїль, а в Каїрі відбувається "мирний саміт": що зараз діється на Близькому Сході

США та Ізраїль вирішують подальшу долю сектору Газа

Операція "Наземні мечі", яку Ізраїль розпочав проти ХАМАС у відповідь на атаку, триває вже 15-й день. Відомо, що ЦАХАЛ звільнив двох заручників, продовжуються удари по сектору Газа та Лівану.

Хронікою подій ділиться видання "Вєсті". США продовжують надавати армії Ізраїлю військову допомогу.

Так, у мережі показали фото двох звільнених громадянок США із полону бойовиків ХАМАС, це мати та дочка. Представники терористичного руху заявили, що це показове звільнення. Його мета – показати всьому світу, що заяви про жорстокість ХАМАС нібито є брехнею. Також, за інформацією бойовиків, кількість жертв у Газі досягла 2385 людей убитими та 13 тисяч пораненими, проте інформація вимагає офіційного підтвердження.

Водночас армія Ізраїлю готується до розширення воєнних дій.

"Наша бригада зосередила сили та готова до виконання будь-якого завдання. Ми дивимося ворогові в очі та говоримо: "Більше ніколи". Народ Ізраїлю живий, ми виконуємо волю народу. Ми переможемо", — сказав бригадний генерал ЦАХАЛ Яїр Цукерман.

Також стало відомо, що Південний Ліван обстріляв північну частину Ізраїлю, мошаву Маргалійот із мінометів, а також район Хар-Дов ракетами. Поранення отримали двоє іноземних робітників, громадяни Таїланду. Їх доправили до лікарні з пораненнями легкого та середнього ступеня тяжкості. У відповідь на обстріл танки ЦАХАЛ відкрили вогонь по району, з якого були випущені ракети, а також ударили за допомогою БПЛА. Крім того, артилерія ЦАХАЛу відповідає вогнем на запуск з Лівану протитанкових ракет у напрямку кібуца Ханіта.

На тлі цих подій Велика Британія закликала ЦАХАЛ діяти стриманіше.

"Ми закликали Армію оборони Ізраїлю до стриманості та поваги до норм міжнародного права. Ми звернули особливу увагу на необхідність берегти життя цивільного населення сектору Гази", — заявив на "мирному саміті" в Каїрі глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

На цьому ж саміті влада Саудівської Аравії заявила, що не виганятиме жителів Гази з власних будинків. Вони назвали такий крок неприйнятним. А США та Ізраїль проводять консультації щодо майбутнього сектору Гази після знищення режиму ХАМАС, передає Bloomberg. Розглядається кілька варіантів, у тому числі створення на території Гази тимчасового уряду за підтримки ООН або пряма участь арабських держав в управлінні сектором.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відома екоактивістка Гретта Тумберг потрапила у скандал через підтримку бойовиків ХАМАС. Дівчина оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та Сектором Газа та закликала до припинення вогню.