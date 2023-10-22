Знищили командний центр бойовиків: Ізраїль ударив по аеропортах та мечеті (фото, відео)

У мечеті розташовувався терористичний осередок ХАМАС та Палестинського ісламського джихаду

Сирія заявляє, що вранці 22 жовтня Ізраїль завдав авіаударів по аеропортам Алеппо і Дамаска, внаслідок чого було пошкоджено і виведено з ладу злітно-посадкові смуги. За останній рік обидва аеропорти неодноразово зазнавали ударів.

Про це пише The Times of Israel, посилаючись на сирійську державну інформаційну агенцію SANA. Зазначається, що в Дамаску одного цивільного працівника було вбито, а другого було поранено.

"За останній рік обидва аеропорти неодноразово зазнавали ударів, оскільки Ізраїль, як вважають, активізує зусилля щодо запобігання постачанню сучасної зброї з Ірану своїм різним близькосхідним довіреним особам, головним з яких є ліванське терористичне угруповання "Хезболла"", — йдеться у матеріалі.

Тим часом російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що ЦАХАЛ атакував мечеть-штаб терористів у місті Дженін.

"Виявлено вхід до підземного терористичного міста. У мечеті Аль-Анацарі розташовувався терористичний осередок ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, які планували вчинити теракт найближчим часом. На фото схеми розташування входів до підземелля", — написав журналіст.

Він також додав, що ХАМАС у звичній для себе манері прикривається цивільними. Тому входи до підземелля бойовиків, як правило, розташовані в найнадійніших місцях, таких як мечеті, школи, лікарні та житлові будинки.

Відомо, що літак ЦАХАЛу атакував підземний диверсійний тунель, прокладений у мечеті "Ан-Насрі" в Дженіні, та осередок бойовиків ХАМАСу та Ісламського джихаду. Угруповання хотіло найближчим часом здійснити диверсію.

Фото — прес-служба ЦАХАЛу

Є інформація про поранених серед мирних мешканців. У мережі тим часом з’являється все більше фото та відео з місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що терористи ХАМАС, які вчинили напад на Ізраїль, пов’язані з росією. Вдалося з’ясувати яка компанія займається цією підтримкою.