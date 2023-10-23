"Припинення вогню в Газі не буде": які сюрпризи Ізраїль готує ворогу (відео)
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Ізраїль не зупиниться, доки не знищить ХАМАС
Операція Ізраїлю із зачистки сектору Газа від терористів ХАМАС, після їхнього жорстокого нападу на країну 7 жовтня, триває вже 17-й день. ЦАХАЛ завдає ударів по сектору Газа, і не тільки, військова операція триватиме доти, доки в Газі не залишиться терористів.
Як повідомляється в Telegram-каналі армії Ізраїлю, ЦАХАЛ знову атакував позиції ще однієї терористичної організації, яка загрожує країні, — Хізбалли в Південному Лівані, знищивши спостережний пункт. Удар також був завданий пусковим пунктом протитанкових ракет, який був направлений на один з ізраїльських населених пунктів.
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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що операція у секторі Газа може тривати до трьох місяців. За її підсумками ХАМАС має бути знищено, повідомляють "Вести Ізраїлю".
"Це має бути останній маневр у Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАС не буде", — запевнив він.
Водночас Ізраїль пропускає гуманітарну допомогу у сектор Газа. Заплановано, що 23 жовтня через КПП у Рафіасі пройде ще не менше 40 вантажівок із гуманітарним вантажем.
Також стало відомо, що високопоставлене ізраїльське джерело заявило в інтерв’ю західним ЗМІ, що припинення вогню в Газі не буде, попри переговори щодо звільнення понад 200 заручників, які утримуються в секторі Газа.
Як повідомляв "Телеграф", за даними сирійської сторони, вранці 22 жовтня Ізраїль завдав авіаударів по аеропортах Алеппо і Дамаска, внаслідок чого було пошкоджено і виведено з ладу злітно-посадкові смуги. За останній рік обидва аеропорти неодноразово зазнавали ударів.