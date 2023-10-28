Ізраїль ліквідував двох командирів бойовиків ХАМАСу: що зараз відбувається у Газі (фото, відео)

ЦАХАЛ застосовує авіацію, танки, артилерію і не лише

Ізраїль увечері 27 жовтня розпочав наземну операцію в секторі Газа. Місцеві жителі називають ці атаки найсильнішими з моменту нападу бойовиків ХАМАСу на ізраїльтян. ЦАХАЛ має перші серйозні успіхи.

Про це повідомляє видання Haaretz та інші ЗМІ. Вибухи в Газі не припинялися всю ніч і точаться зараз, територією сектора рухаються ізраїльські танки.

У ніч проти 28 жовтня під атакою ізраїльської армії знаходилися східні райони сектора Газа, а також північний сектор, де розташований табір біженців Джабалія. Також ЦАХАЛ обстрілював райони Бет-Лахи, Бет-Ханун, Хан-Юнісе та у центрі Гази. Територію атакували літаками та артилерією, залучено 100 одиниць авіації.

Фото: Ali Jadallah/Anadolu

Як повідомив керівник групи повітряних операцій ЦАХАЛу підполковник Гілад Кейнан, було атаковано близько 150 підземних цілей на півночі сектора Газа, включаючи терористичні тунелі, підземні бойові приміщення та додаткову підземну інфраструктуру. Також у наземній операції беруть участь піхотні, бронетанкові та інженерні та війська. Ведеться робота зі штабами викрадених та зниклих безвісти.

"Повернення заручників додому — завдання першорядної важливості, і всі наші дії — оперативні та розвідувальні — продиктовані прагненням досягти цієї мети", — сказав речник ЦАХАЛу бригадний генерал Даніель Хагарі.

За інформацією бойовиків ХАМАСу та Ісламського джихаду, на півночі Гази нібито були бої з Армією оборони Ізраїлю. Про жертв зараз інформації немає, а палестинський Червоний Хрест заявив, що повністю втратив зв’язок зі своїми бригадами в Газі.

У пресслужбі ЦАХАЛу заявили, що ударом з винищувача було ліквідовано командира повітряного угруповання ХАМАС Асема Абу Ракаба. Він відповідав за БПЛА, параплани, ППО та повітряне виявлення.

"Він брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо сектора Газа 7 жовтня. Керував терористами, які проникали до Ізраїлю на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на посади ЦАХАЛу", — сказано у повідомленні.

Також ліквідовано командира військово-морського підрозділу ХАМАС у секторі Гази.

Асем Абу Ракаб

Командир ВМС ХАМАС

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через війну між Ізраїлем та сектором Газа постраждали люди в Єгипті. Ракета впала у курортному місті.