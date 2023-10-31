Наземна операція у Секторі Газа: як просуваються ізраїльські війська (карта)

Ізраїльські війська наступають із трьох сторін

Силове протистояння між армією оборони Ізраїлю та бойовиками ХАМАС набирає обертів, а складні бої ведуться, у тому числі й у великій системі тунелів.

Як повідомляє Times of Israel, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі зазначив, що наступ стає все більш складним, оскільки бої ведуться все глибше на території, підконтрольній ХАМАС.

При цьому він зазначив, що лише під час бою за оплот бойовиків у районі Джабалія загинули двоє ізраїльських військових.

Крім того, він прокоментував запуски ракети та безпілотників з боку єменських хуситів, зазначивши, що вони намагаються відвернути увагу від Гази.

"Ми, як і раніше, зосереджені на бойових діях у секторі Газа", — підсумував він.

Разом з тим, проєкт War Mapper у соцмережі X повідомив, що Ізраїль продовжує наступ за трьома основними маршрутами — на півночі та північному сході Гази, а також на південь від міста.

Наступ Ізраїля

Також у ЗМІ оприлюднили карту підземних тунелів ХАМАС, яка наочно ілюструє те, наскільки вони великі.

Як повідомлялося раніше, в ході атаки Ізраїлю по Сектору Газа 31 жовтня в районі Джабалія було ліквідовано одного з ватажків ХАМАС. До речі, в міністерстві охорони здоров’я Гази кажуть, що удар припав на табір біженців, через що 50 людей загинуло.