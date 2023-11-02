Епоха "зоряних війн" почалася: чому запуск ракети Ємену по Ізраїлю став історичним

Цілі були перехоплені поза межами Ізраїлю

Над Червоним морем 31 жовтня відбулося перше в історії людства бойове зіткнення поза атмосферою. Йдеться про випущену по Ізраїлю з Ємену ракету, яка була успішно перехоплена системою ПРО "Хец".

На своїй сторінці у Facebook блогер Сергій Наумович написав пост, у якому провів аналіз щодо цієї ситуації на основі відкритих даних у мережі. За його словами, це справді знакова подія і "епоха зоряних війн оголошується відкритою".

Для довідки: Стратегічна оборонна ініціатива (СОІ), відома також як "Зоряні війни" є довгостроковою програмою науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Головною її метою є створення науково-технічного доробку для розробки широкомасштабної системи протиракетної оборони з елементами космічного базування.

"Балістична ракета середньої дальності була випущена з контрольованої хуситами території Ємену в напрямку ізраїльського міста Ейлат. Судячи з наявних (поки що ще нечисленних) даних, це була балістична ракета роду Буркан (араб. Burkan — вулкан), ймовірно, моделі Буркан-2. Це була рідкопаливна одноступінчаста ракета з головною частиною, що відокремлюється — розвиток старої радянської Р-17 "Ельбрус" (НАТО: Scud-B), ймовірно, створена з іранською технічною допомогою — здатна подолати дистанцію понад 1000 кілометрів", — написав він.

Автор поста підкреслив, що на момент бойового зіткнення бойова частина ракети відокремилася від корпусу і падала на територію Ізраїлю з космічного простору на швидкості близько 3 км/с. Водночас їй назустріч летіла протиракета з атмосферного перехоплення "Ерроу-3".

"Прийнята на озброєння у 2017 році, ця двоступінчаста твердопаливна ракета являла собою плід майже десятирічних зусиль ізраїльського концерну Israel Aerospace Industries і американської корпорації Boeing зі створення висотного перехоплювача, здатного перехоплювати ракети великої й середньої дальності. "Шість років ці ракети стояли на озброєнні в очікуванні свого часу. 31 жовтня 2023 року їх час настав", — додав блогер.

Відомо, що старт і політ цієї ракети було зафіксовано наземним радаром EL/M-2080 "Грін Пайн". Він здатний виявляти цілі на дистанції понад 900 кілометрів. Коли було проведено всі необхідні розрахунки, було дано наказ на перехоплення.

Зіткнення сталося на висоті трохи менше сотні кілометрів, на швидкості зближення, що сумарно перевищувало шість кілометрів на секунду. Бій продовжився лише частки секунди — і все, що залишилося після нього, була хмара перегрітого газу і пилу, що стрімко розсіюється.

"31 жовтня 2023 року людство відкрило історію війни у ​космосі. Перехоплення ізраїльської протиракетою "Ерроу-3" бойової частини єменської балістичної ракети середньої дальності стало першою бойовою операцією, що пройшла за межами земної атмосфери. Це також перший випадок, коли балістична ракета середньої дальності була знищена протиракетою у реальній бойовій обстановці. Усі випадки перехоплення балістичних ракет, що мали місце раніше, були перехопленнями балістичних ракет малої дальності або взагалі оперативно-тактичних. Балістична ракета середньої дальності є набагато складнішою метою, тому що летить швидше і рухається по більш "високій" траєкторії. Власне, це був перший випадок запуску балістичної ракети середньої дальності в реальній бойовій обстановці", — пояснив Сергій Наумович.

Єменська ракета була знищена поза атмосферою. Її навантаження, хоч би яким воно було, нешкідливо розвіялося в десятках кілометрів над землею. У протистоянні балістичного меча та протиракетного щита перший раунд залишився за обороною.

"Від себе додам: дрони, звичайно, дронами, але й на іншому полюсі технологій виходять на новий рівень. І хто б міг подумати, що розпочнеться цей процес завдяки немитим єменським партизанам. Так, розумію, що це не котики, але комусь цікаво, той оцінить", — підсумував він.

Ізраїльське аерокосмічне агентство при цьому підтверджує цю інформацію на своїй сторінці у Facebook. Там було опубліковано пост, у якому повідомлено, що система оборони далекого радіусу дії "Стріла", розроблена ізраїльською аерокосмічною промисловістю, успішно перехопила ракети, націлені на ізраїльську територію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 жовтня єменські хусити оголосили Ізраїлю війну. При цьому вони обстріляли країну балістикою.