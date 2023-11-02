КНДР масово закриває свої посольства: у цьому замішана росія

Вже відомо про закриття посольств в Уганді та Анголі

Лідер КНДР Кім Чен Ин почав масштабне скорочення посольств Північної Кореї, вважаючи, що він зможе отримати більше прибутку від угод із кремлем щодо продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

На цей момент відомо про закриття посольств в Уганді та Анголі. Також у планах у Пхеньяна закриття консульства у Гонконгу, понад десять своїх дипломатичних установ в Африці та інших країнах, у тому числі й Іспанії. Про це пише Bloomberg.

На думку Міністерства об’єднання Південної Кореї, це відбувається з тієї причини, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати свої дипломатичні установи. Зараз у Пхеньяні 47 посольств, три консульства та три представництва.

Закриття посольств, мабуть, сталося на тлі того, що КНДР активізувала прибутковий бізнес, надсилаючи боєприпаси до росії. У матеріалі наголошується, що посольства Північної Кореї займають у дипломатичному світі незвичайне місце: Штати, Великобританія та інші країни звинувачують їх у розробці незаконних фінансових схем для фінансування своєї діяльності, закупівлі предметів розкоші для керівників у Пхеньяні та відправки назад грошових коштів, отриманих нечесним шляхом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що стало відомо, скільки снарядів Північна Корея відправила росії з серпня цього року. Цієї кількості має вистачить на кілька місяців обстрілів.