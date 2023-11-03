"Хай Україна домовляється з росією". Прихильниця путіна створила партію у Німеччині, які в неї шанси

Політикиня вимагає не давати зброю Україні та відновити тісні відносини з москвою

У Німеччині популярна ультраліва політикиня-феміністка Сара Вагенкнехт вирішила заснувати нову партію, що має шанси стати потужною силою та перевернути фрагментовану політику країни. Проблема у тому, що Вагенкнехт є подругою путіна: виступає проти надання зброї Україні та є прихильницею заморозки війни, що передбачає територіальні поступки, пропонує зняти з росії усі санкції та відновити постачання дешевого російського газу.

Феномен популярності

Сара Вагенкнехт звертається до двох найбільших страхів: страху зубожіння та занепокоєння щодо постійно зростаючої кількості мігрантів, пише Bild. Вагенкнехт популярна і обіцяє багато, але водночас не пояснює, як вона хоче розв'язувати проблеми країни. Вона обіцяє збільшити соціальні виплати і водночас зробити економіку Німеччини могутньою, не уточнюючи звідки візьме кошти та на які кроки піде. Її економічні плани всипані конспірологічними посиланнями на іноземні монополії.

Харизматична Вагенкнехт — давнє обличчя лівої партії Die Linke, вона багато років сиділа у Бундестазі, постійно відвідує телевізійні ток-шоу, де уміє переконливо представляти найрадикальніші ідеї. На днях політикиня виявила намір заснувати власну партію, названу на честь себе самої — "Альянс Сари Вагенкнехт — за розум і справедливість" або якщо коротко "Bündnis Sahra Wagenknech" (BSW). І одразу ж BSW набрала 12% підтримки у опитуванні Bild, поступаючись Зеленим.

Видання Politico пише, що партія Вагенкнехт може досягти того, чого не вдавалося жодній мейнстримній партії — зменшити підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), яка зростає в популярності, досягаючи 22 %.

"На Вагенкнехт звертають увагу через те, що вона давно має схильність до радикальних позицій. Коли вона досягла політичного віку, навіть Die Linke була стурбована тим, що вона апологет Сталіна. Але політика Вагенкнехт змінилася з віком. Її комунізм був пом'якшений захоплення вільним ринком. Вона також стає все більш критичною щодо імміграції, політики Німеччини щодо Covid-19, санкцій проти росії, кліматичних протестувальників і "лівих", — сказав Дітмар Барч, співголова парламентського комітету партії, Der Tagesspiegel.

Подруга путіна

Вагенкнехт — ще той голуб миру, бо постійно закликає зупинити війну в Україні, але шляхом, який сподобався би лише володимиру путіну. Тобто, це вимоги зупинити надання зброї Україні та заклики до мирних переговорів з агресорами шляхом заморожування війни на вже існуючих лініях зіткнення. Ось

10 лютого Сара Вагенкнехт і Аліса Шварцер опублікували на сайті change.org петицію під назвою "Маніфест за мир". Там стверджувалося, що Україна не може вести війну проти атомної держави, тому війну можна закінчити лише за столом переговорів.

"Ми закликаємо канцлера припинити ескалацію поставок зброї зараз! Він повинен очолити міцний альянс на німецькому та європейському рівнях для припинення вогню та мирних переговорів. Тому що кожен втрачений день коштує ще до 1000 життів — і наближає нас до третьої світової війни", — йдеться у тексті.

Петиція викликала лише критику і не набрала потрібних голосів

Цілий ряд політиків і громадських діячів розкритикували цей документ, а більшість великих німецьких ЗМІ відреагували на "Маніфест за мир" в виключно різкій манері. Крім того, від Сари Вегенкнехт дистанцувалися навіть деякі її соратники з Die Linke.

Ось ще одна її цитата про Україну:

"Якщо говорити про агресорів, то яка політика США? росія має законні інтереси безпеки, але Захід роками ігнорував їх. Він принизив росію розширенням НАТО на схід і запланованим розміщенням ракет. Зрозуміло, що росія хоче не дати Україні вступити до НАТО. Тому зараз путін поставив знак стоп".

Далі 25 лютого Вагенкнехт і Шварцер організували демонстрації "Повстання за мир", де попереджали про загрозу ескалації війни в Україні через поставки західних озброєнь і закликали уряд почати мирні переговори. Критики називають ці призи "наївними" і навіть небезпечними. У квітні Вагенкнехт підтримала Великодні марші, які проходили під гаслом "Перемагати треба миром, а не війною", закликавши свій уряд "схаменутися і продовжити переговори про компромісний мир".

Вагенкнехт і раніше підігрувала кремлю, з 2015 року, називаючи вторгнення росії на Донбасі "громадянською війною, яку підтримують неонацисти". Вона регулярно виправдовує війну можливим членством України в НАТО, критикує санкції проти росії.

Які її шанси

Вагенкнехт має намір розпочати роботу своєї нової партії на початку наступного року з наміром брати участь у виборах до Європарламенту в червні наступного року, а також у вересні 2024 року на виборах у землі Бранденбурга, Тюрінгії та Саксонії. Це опорних пунктів AfD, де ультраправа партія лідирує в опитуваннях. План Вагенкнехт створити нову партію також є сильним ударом для лівих, які тепер втратять 10 зі своїх 38 законодавців у німецькому Бундестазі, пише Politico.

Якщо вірити першим опитуванням, вона забере голоси не лише від свого колишнього політичного дому, а й від правоцентристського ХДС, лівих Зелених і FDP, пише Guardian. Однак найбільше Вагенкнехт намагається звернутися до частини виборців AfD. Велика частина успіху партії на останніх виборах, як вона стверджує, пов’язана з німцями, які "не голосують за AfD, тому що вони праві. Вони голосують за AfD, тому що вони злі". Спроби Вагенкнехт відкачати протестних виборців AfD наразі здаються єдиним життєздатним планом пом’якшити успіх ультраправої партії на виборах.

Раніше "Телеграф" писав, як німецький друг путіна Герхард Шредер розповів, як був "посередником" у переговорах України та росії.