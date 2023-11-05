Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерку на Сектор Газа: що про це думає Нетаньяху

На слова міністра швидко відреагував прем’єр-міністр Ізраїлю

На тлі наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Газа Ізраїль сколихнув гучний скандал. Там місцевий чиновник запропонував скинути на ядерну бомбу на противника.

Про це пише The Times of Israel. Так, за словами ультраправого міністра спадщини Аміха Еліяху, ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". При цьому коли йому нагадали, що в Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він заявив, що на війні є жертви.

"Я молюся і сподіваюся на їхнє повернення, але війна має свою ціну. Чому життя викрадених, звільнення яких я дуже хочу, важливіше за життя солдатів і людей, яких потім уб’ють", — каже міністр.

Також Еліяху вважає, що Сектору Газа не потрібно надавати гуманітарну допомогу, тому що "ми не передали б нацистам гуманітарну допомогу".

На слова міністра швидко відреагував прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він рішуче відкинув заяву Еліаху про можливість застосування "ядерки". Крім того, міністр був відсторонений від засідання уряду.

"Слова Аміха Еліяха відірвані від реальності... Ізраїль і ЦАХАЛ діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб запобігти шкоді непричетним людям, і ми продовжуватимемо це робити до перемоги", — сказав Нетеньяху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США та Ізраїль мають три варіанти щодо майбутнього Сектору Газа.