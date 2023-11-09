Ізраїльська армія має нові успіхи в Газі: ліквідовано десятки бойовиків ХАМАС

Військові також знайшли велику кількість зброї та тунельні шахти

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що війська піхотної бригади Нахаль захопили опорний пункт ХАМАС, відомий як аванпост 17, на заході Джабалії. Це сталося після десяти годин важких боїв.

ЦАХАЛ заявляють, що солдати боролися у фортеці з бойовиками ХАМАС та "Ісламського джихаду", які знаходилися як над землею, так і в підземних ходах. Про це пише The Times of Israel.

У ході битви було ліквідовано десятки терористів. Військові також виявили велику кількість зброї та тунельні шахти. Одна з них розташована поряд із дитячим садком. Вона вела до "розгалуженого підземного маршруту".

Війська також виявили "важливі" бойові плани ХАМАС на аванпості 17. ЦАХАЛ також заявляють, що за минулий день ВПС завдали ударів по сотням цілей у секторі Газа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середу ввечері, 8 листопада, в Міністерстві оборони Ізраїлю сказали, що лідер бойовиків ХАМАС Яхья Сінвар знаходиться у своєму бункері в оточенні. Було повідомлено, що ЦАХАЛ уже веде бої у самому центрі міста Газа.