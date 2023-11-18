Терорист, "агент ГРУ" та "політв'язень": у путіна з'явився "конкурент" на президентських виборах в росії

Стрєлков з липня 2023 року знаходиться у тюрмі, що не заважає йому час від часу робити гучні заяви

Відомий російський терорист, так званий "агент ГРУ" Ігор Гіркін (він же Стрєлков, він же Рунов) заявив, що планує стати президентом росії. 18 листопада він офіційно оголосив про своє самовисування, як кандидата на виборах у 2024 році.

Про це повідомив опозиційний російський канал SOTA. Листа, де Гіркін оголосив про свої наміри, зачитав на зборах "Руського руху за Стрєлкова" (РДС) його співголова Олег Нельзін.

Колишній "міністр оборони ДНР", російський терорист Ігор Гіркін був заарештований у липні 2023 року. Його, як це не дивно, звинувачують у закликах до екстремізму, за що йому загрожує до 5 років в’язниці. Терорист неодноразово заявляв, що готовий "співпрацювати зі слідством", але провину, як і раніше, заперечує.

До цього Гіркін активно критикував російську владу за те, що вона "невміло веде війну проти України". Російська влада дуже довго заплющувала очі на усі витівки Стрєлкова, поки він не перейшов межу, почавши критикувати вже безпосередньо російського диктатора володимира путіна – в результаті пропагандиста, який геть розвоювався, дуже оперативно кинули за ґрати. Цікаво, що у СІЗО Гіркін фактично відпочиває, а жодного вироку суд так і не виніс, хоча в путінській росії каральна машина терористичного режиму знищує людей за менші "провини".

Доречі, Гіркін перебуває у міжнародному розшуку, а в Нідерландах восени 2022 року його та ще кількох людей засудили до довічного ув’язнення у справі про аварію літака рейсу MH17 у 2014 році.