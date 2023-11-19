Словаччина виступила проти 12-го пакету санкцій ЄС щодо росії: у чому причина

Міністр проросійського словацького уряду дозволив собі критикувати санкційну політику ЄС

В Словаччині виступили проти дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти російського терористичного режиму. Уряд Словаччини вимагає виключення з пакета обмежень стосовно російського ядерного сектору.

Про це заявив словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар від проросійської партії Smer-SD, повідомляє TASR. За його словами, Словаччина вимагатиме "вивчення наслідків санкцій".

"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що атомні електростанції ще не достатньо перетворені, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі", – заявив Бланар.

Окрім того, Бланар дозволив собі критикувати санкційну політику ЄС, заявляючи, що вона нібито взагалі не зупинила росію. За його словами, збитків нібито зазнала не росія, а європейський бізнес, у першу чергу словацький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на виборах у Словаччині 30 вересня перемогла партія "Курс – Словацька соціал-демократія", лідером якої є проросійськи налаштований Роберт Фіцо. А 25 жовтня президент Словаччини Зузана Чапутова у середу затвердив новий уряд на чолі з лідером партії Smer-SD Фіцо.

Доречі, сам Юрай Бланар уже був спійманий на гарячому у розповсюдженні брехні про Україну. Зокрема, він заявляв, що Україна "воює з власним народом" і в Україні "конфлікт США та росії". Також Бланар – колишній мер міста Жилин у Словаччині та не має жодного досвіду перебування на дипломатичних посадах.

Також ми писали, що словацький уряд приєднався до угорського колеги Віктора Орбана у блокуванні виділення допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.