Посилення ППО перед зимою і допомога на фронті: перші підсумки "Рамштайну"

Лідерство у коаліції ППО за Францією та НІмеччиною

Союзники створять коаліцію з ППО для України перед зимою, такими є перші підсумки 17-го засідання союзників у форматі Рамштайн. Голова Пентагону Ллойд Остін, який на днях був у Києві, закликав надати засоби протиповітряної оборони, щоб захистити українців.

Що отримає Україна

Так, Остін заявив, що оскільки Україні випадає виклик пройти через чергову зима війни, то групі треба надати засоби протиповітряної оборони. російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть.

Щодо коаліції ППО Остін заявив:

"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ​​ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне обговорення коаліції. І ми збираємо ресурси з усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля", — заявив Остін.

Окрім цього, у центрі уваги була допомога військам на фронті.

Перед Рамштайном США оголосили про пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Це вилучення обладнання зі складів Міністерства оборони, в тому числі систему HIMARS і боєприпаси, ракети Stinger, 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, протитанкову зброю та спорядження для холодної погоди.

Німеччина в останньому пакеті виділила 1,4 мільярда доларів в останньому пакеті (про це вчора сказав міністр оборони Німеччини Пісторіус). Пакет включає критично необхідні системи протиповітряної оборони та 155-мм боєприпаси.

На сайті уряду ФРН йдеться, що до пакета увійшли 20 бронемашин Marder разом із боєкомплектом. Також до пакету військової допомоги увійшли:

1 танк для розмінування Winsent-1;

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 снарядів 155 мм калібру;

2428 криптофонів (телефони з шифруванням);

2 тягачі 8x8 HX81;

2 напівпричепи;

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

2 карети швидкої допомоги.

Резонансні заяви

Міністр оборони України Рустем Умєров на відкритті зустрічі сказав, що росія з часу останньої зустрічі в рамках формату Рамштайн — шість тижнів тому — втратила практично 36 тисяч своїх солдатів.

"росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яку може зрозуміти москва, — це сила. І ми добре вивчили цю мову", — зазначив урядовець.

Своєю чергою Остін сьогодні був досить різким щодо російського диктатора володимира путіна. Він згадав слова президента Джо Байдена: коли тирани не платять високої ціни за агресію, вони продовжують загрожувати світу.

"Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі "хулігани", як путін, можуть безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось дозволити автократам, які покладаються на силові репресії всередині країни та силовий примус за кордоном, диктувати форму глобальної безпеки. Ми зібралися, оскільки поділяємо бачення вільного, відкритого, процвітаючого і безпечного світу. І я пишаюся, що Контактна група виділила понад 80 млрд доларів на допомогу Україні. Наша єдність посилає путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас або перемогти в змагання волі", — зазначив він.

За його словами, зараз путін змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї, а у жовтні делегація терористів ХАМАС відвідала москву.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЄС підготував план безпекових гарантій для України.