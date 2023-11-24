ХАМАС звільнив частину заручників: серед них не лише ізраїльтяни

Для проведення обміну між Ізраїлем та ХАМАС оголошено перемир’я

Терористи ХАМАС передали "Червоному Хресту" першу групу заручників. Передача відбулася у Хан-Юнісі на півдні Сектору Гази.

За попередніми даними, йдеться про 13 ізраїльтян і 12 тайців, пише NEWSru.co.il. Прем’єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін підтвердив інформацію про звільнення 12 громадян Таїланду.

Звільнених заручників мають привезти на КПП "Рафах" на кордоні Єгипту та Сектору Гази. Після цього на автомобілях їх доставлять на ізраїльську авіабазу "Хацерим" під Беер-Шевою, де вони пройдуть попередній медогляд, а потім на чотирьох вертольотах будуть відправлені до ізраїльських лікарень.

Зазначається, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу та міністр оборони Йоав Галант перебувають в оперативному управлінні генштабу ЦАХАЛу в комплексі "Кірія" в Тель-Авіві та спостерігають за проведенням операції з доставки ізраїльтян, звільнених із полону ХАМАСу, до Ізраїлю.

Відповідно до угоди про припинення вогню, у п’ятницю, 24 листопада, Ізраїль має отримати перших 13 заручників, які були викрадені терористами ХАМАС у "чорну суботу" 7 жовтня. Ізраїльські служби безпеки ретельно готуються до максимально дбайливого та ефективного прийому викрадених. На першому етапі мають бути звільнені діти та їх матері.

Заплановано, що за чотири дні припинення вогню буде звільнено 50 заручників. Йдеться про 30 дітей і підлітків, 8 матерів і 12 літніх жінок. Перший етап визволення – 13 осіб, усі вони жителі одного кібуцу. Список заручників не публікуватиметься доти, доки викрадені не опиняться в Ізраїлі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 листопада, з 7:00 за місцевим часом між Ізраїлем та ХАМАС почало діяти перемир’я. Однак через 15 хвилин після початку ХАМАС порушив режим припинення вогню.