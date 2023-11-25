"Кризу" подолано: Ізраїль та ХАМАС відновили звільнення заручників

Операція опинилася на межі зриву

Ізраїль і ХАМАС продовжують обмін утримуваними особами в рамках операції "Небесна брама". Після того як відбувся перший етап (13 ізраїльтян та 11 іноземців в обмін на 39 палестинців), ХАМАС вирішив поставити процес на паузу, проте завдяки зусиллям переговорників він був відновлений.

Як повідомив представник МЗС Катару Маджид аль-Ансарі у своєму X, посередники з його країни та Єгипту змогли переконати бойовиків продовжити звільнення заручників.

За його словами, на свободу вийдуть ще 39 палестинців, яких обміняють на 13 ізраїльтян та 7 іноземців.

"З ізраїльських в’язниць було звільнено 33 дитини та 6 жінок, а із сектора Газа — 8 дітей та 5 жінок, а також 7 іноземців", — написав він.

Єгипетські джерела заявили, що "кризу" подолано і "обмін полоненими" між Ізраїлем та ХАМАСом триває

Як повідомлялося раніше, після жорстокого нападу бойовиків ХАМАС Ізраїль розпочав повномасштабні бойові дії в Секторі Газа, внаслідок яких військам країни вдалося по суті взяти місто в кільце.

22 листопада з’явилася інформація, що сторони готують десятиденне припинення вогню, під час якого буде проведено перший з початку війни обмін полоненими. Очікується, що за цей час додому повернуться 100 ізраїльтян в обмін на 300 палестинців.