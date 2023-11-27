The Telegraph: Захід програє "снарядні перегони" росіянам та їх поплічникам

Амбітні плани США збільшити виробництво снарядів будуть реалізовані тільки у 2025 році, а Європа не може виготовляти більше, ніж зараз

В той час, як президент України Володимир Зеленський попереджає західні країни про велику потребу українських воїнів у 155-мм снарядах, російський терористичний режим отримав мільйон снарядів від свого союзника, Північної Кореї. Це означає, що Захід програє "снарядні перегони" з росією та її авторитарним поплічникам.

Про це пише видання The Telegraph. В матеріалі зазначається, що саме завдяки постачанням з КНДР росіяни змогли почати на фронті активні дії, насамперед наступ на Авдіївку.

Європейський Союз змушений був визнати, що до березня 2024 року не зможе передати Україні мільйон снарядів, як планувалося. Щобільше, все, на що спромоглася Європа – передати Україні 300 тисяч снарядів, переважно з національних запасів.

Депутати та міністри звинувачують військову промисловість, яка була послаблена після закінчення Холодної війни. Зараз Україна вистрілює близько 6000 155-мм снарядів на день, росія – 20 000 снарядів усіх своїх основних калібрів на день. Це стільки ж, скільки європейські виробники разом виробляють на місяць.

США намагаються виправити ситуацію, активно нарощуючи виробництво снарядів. Україні передаються касетні боєприпаси, 155-мм снарядів потребує також Ізраїль.

У листопаді Пентагон звернувся до Конгресу з вимогою виділити 3,1 млрд доларів на розширення виробництва снарядів та придбання боєприпасів. Ця сума буде поділена між двома вказаними цілями. Проте амбітні плани США довести виробництво снарядів до 100 000 одиниць на місяць можуть бути реалізовані не раніше 2025 року.

"Повільні темпи, якими союзники нарощують виробництво артилерії, означають, що Україна навряд чи зможе переламати ситуацію на полі бою", – резюмує видання. Втім, як вважають журналісти, ані Україна, ані росія не мають достатніх запасів снарядів, щоб суттєво посунути лінію фронту. До того ж рф втрачає в чотири рази більше артилерійських систем на місяць, ніж ЗСУ – тобто, в Україні є всі шанси втриматися в обороні.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.

Зазначимо, що таким чином Пісторіус підтвердив слова глави МЗС України Кулеби про снаряди, а також про те що, ЄС має проблеми с промисловістю.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 26 жовтня підтвердив, що Європейський союз поставив Україні лише одну третину з обіцяних навесні артилерійських снарядів.