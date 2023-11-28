National Interest: війна в Україні знищила репутацію російського військового флоту

Російський флот неодноразово отримував потужного ляпаса від країни, яка не має власного бойового флоту

Війна в Україні фактично знищила престиж російського флоту у всьому світі. Зокрема росіяни втратили від українських ракет флагман Чорноморського флоту, крейсер "Москва" – це найбільший військовий корабель, втрачений росіянами у бою з часів Другої світової війни.

Про це повідомило видання The National Interest. Журналіст Пітер Сучіу, автор статті, назвав російський флот найбільше постраждалим через війну в Україні.

Видання зазначає, що зараз, попри усі заяви російських політиків, російський військово-морський флот перебуває в напівзанедбаному стані. Флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" знищений державою, яка навіть не має вагомого власного бойового флоту.

Один з найбільших кораблів Північного флоту, авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", з 2017 року знаходиться у ремонті. За цей час на кораблі було як мінімум дві пожежі, під ним затонув плавучий док, а на палубу впав кран; тому в кращому випадку корабель вийде з ремонту у 2024 році, якщо дуже пощастить – з непідготовленим екіпажем та поганою якістю ремонту.

Мешканець доку "Адмірал Кузнєцов"

Ще одна фактично безповоротна втрата російського флоту – важкий атомний крейсер "Петр Великий" типу "Кіров". Його спишуть у 2024 році через занадто дорогу модернізацію. Його сістершип "Адмірал Нахімов" з 1999 року гниє біля заводського стапеля – відремонтувати крейсер за майже 25 років ніхто не наважився, а зараз це вже неможливо.

Атомний крейсер "Петр Великий"

Попри все це у росіян все ще залишається чималий флот з менших кораблів, який можна озброїти ракетами, зокрема гіперзвуковими. Наприклад, російський фрегат "Адмірал Горшков" несе на борту ракети "Циркон". Також росія нарощує флот з атомних підводних крейсерів-ракетоносців, який залишився росіянам у спадок від СРСР. Загалом росія має 58 підводних човнів, в тому числі 18 АПЧ с ядерними балістичними ракетами.

"Вона також спустила на воду кілька нових підводних човнів і планує побудувати чотири додаткові катери з балістичними ракетами, п'ять підводних човнів з крилатими ракетами та шість дизельних ударних підводних човнів", – підкреслив журналіст.

Проте всі ці заходи навряд чи зможуть значно посилити російський флот та відновити його втрачене реноме. Десантні судна, шість фрегатів та 24 корвети, заплановані до побудови, можуть хіба що дозволити росії зберігати військово-морську присутність у світі. Але це буде не флот, а максимум ескадра.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада під час операції Сил оборони України знищено два російські десантні катери "Серна" (проєкт 11770) та "Акула" (проєкт 1176). На судах знаходився екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.