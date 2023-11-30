"Необмежений" доступ до зброї: у США вигадали оригінальний спосіб допомогти Ізраїлю

У Білому домі знайшли лазівку у питаннях допомоги Ізраїлю

Президент США Джо Байден хоче дати Ізраїлю необмежений доступ до зброї та боєприпасів, що зберігаються на американських складах на Близькому Сході.

Як повідомляє The Intercept, США ще з 80-х років мають запаси зброї на численних складах у Близькосхідному регіоні. У існуючих угодах є положення про те, що Ізраїль може отримувати доступ до них, але лише за деякими позиціями та в обмежених обсягах.

Однак на тлі масштабної військової кампанії проти бойовиків ХАМАС Байден хоче зняти ліміти і тим самим дозволити Ізраїлю користуватися зброєю з цих складів.

В цей час Ізраїль може брати ту зброю, яка вважається застарілою або "зайвою", але у разі прийняття бюджетної поправки ці обмеження будуть зняті.

Зазначається, що Байден сподівається не лише зняти рамки, а й скасувати щорічний ліміт витрат на поповнення арсеналів, скасувати обмеження щодо конкретної зброї та зменшити нагляд з боку Конгресу.

Зараз США витрачають близько 200 мільйонів доларів на рік на заповнення запасів зброї на цих складах, проте якщо поправку вдасться прийняти, це дозволить поповнювати їх постійно і в нічим не обмежених обсягах.

Варто зазначити, що такий варіант допоможе обійти обмеження Конгресу, оскільки ті 14 мільярдів доларів підтримки, які хочуть виділити США в рамках єдиного пакета допомоги Україні та Ізраїлю, все ще не прийняті через розбіжності парламентаріїв.