Білостоцького запроторили за ґрати у 2022 році за звинуваченням у педофілії

Російські терористи продовжують утилізацію в Україні різноманітного біосміття, на яке так багата російська земля. Наприклад, відомий російський режисер Ілля Білостоцький, який колись доклав руку до створення "Єралашу", відправився на війну прямим ходом із "зони", де він сидів за розбещення неповнолітнього хлопчика.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Настоящее время" із посиланням на російських пропагандистів та соцмережі Білостоцького. За даними видання, колишній режисер ще 5 листопада повідомив, що підписав контракт із міністерством оборони росії.

"Я хочу повернути моїй матері та моїм рідним можливість мною пишатися. Я хочу не словами, а ділом, вчинком відповісти тим гадам, які мене запроторили за ґрати, і тим стерв'ятникам, які облили брудом моє ім'я і розтоптали честь моєї родини", – пафосно написав він.

Відомо, що Білостоцький був заарештований у листопаді 2020 року за звинуваченням у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру над дитиною до 14 років, які він, за версією слідства, вчинив ще у листопаді 2018 року. У липні 2022 року ексрежисера засудили до 14 років колонії суворого режиму, але потім перекваліфікували звинувачення та значно пом'якшили вирок. Йому залишалося сидіти близько чотирьох з половиною років.

Цікаво, що російські користувачі не оцінили таку новину. Коментарі у пабліках російських ЗМІ з приводу цієї новини говорять самі за себе.

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