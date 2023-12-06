Сміливості не вистачило? Пєсков не зміг прокоментувати заклик генерала США до вбивства росіян

Кращої реакції годі й уявити

Заява, опублікована виданням The Washington Post, генерала Марка Міллі, який у часи свого головування Обʼєднаного комітету начальників штабів США закликав до розгортання кампанії в тилу росіян, викликала резонансну реакцію всюди у світі, але окрім Кремля. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що не бачив такої інформації.

Більше уваги він приділив іншим питання, які хвилюють Росію. Про це пише російське ЗМІ "ТАСС".

"Пєсков не став коментувати інформацію Washington Post про те, що генерал Міллі нібито закликав українських бойовиків "різати горлянки росіянам. Він сказав, що не бачив таких заяв", — йдеться у повідомленні.

Що написало американське видання

The Washington Post повідомило, що під час одного з візитів до українських військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном, Міллі звернувся до українських спецпризначенців, які тоді працювали з американськими "червоними беретами", із закликом розпочати кампанію на тимчасово окупованих територіях.

"Не повинно бути жодного росіянина, який лягає спати, не замислюючись, чи не переріжуть йому горло вночі", — сказав тоді він, повідомила виданню офіційна особа, яка знайома із ситуацією.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині, коментуючи повільні постачання допомоги до ЗСУ, заявили, що не є союзниками України. На це вже єхидно відреагували у Росії.