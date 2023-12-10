"Напад — це початок нових правил": ліванська "Хезболла" погрожує США

США залишають за собою право відповісти

Ліванське бойове угруповання "Хезболла" обіцяє посилити свої атаки на військові бази Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Це буде початком "нових правил ведення бойових дій".

Таку заяву зробив представник служби безпеки угруповання у повідомленні у соціальній мережі. Про це пише Reuters.

"Напади бойовиків "Хезболли" на американські військові бази є початком нових правил взаємодії", — сказав представник угруповання.

У матеріалі зазначається, що міністр оборони Штатів Ллойд Остін вважає угруповання відповідальним за напад на американське посольство в Іраку, який стався у п’ятницю, 8 грудня. Він заявив, що США залишають за собою право на відповідь.

Офіційні особи США повідомили про більш ніж 80 нападів на інтереси США в Іраку та Сирії із середини жовтня. Водночас угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за 11 нападів на американські сили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні ЦАХАЛ завдав кількох авіаційних ударів по ракетних установках Хезболли. Армія Ізраїлю зробила це у відповідь на обстріл з боку угруповання.